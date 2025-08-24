¿Por qué Cinépolis y Cinemex cobran comisión por comprar boletos en línea, apps y en maquinitas?

Dos de las cadenas más importantes de cines en México cobran un cargo por servicio al comprar tus boletos en línea. (Foto: Shutterstock)

Los cines en México no solo se vuelven tema de conversación por la preventa de Demon Slayer: Castillo infinito o por la proyección de películas como Los 4 fantásticos o La hora de la desaparición, también lo hacen por un cobro que tienen luego de adquirir los tickets en línea.

Sea en la aplicación o en el sitio web tanto de la cadena Cinépolis como la de Cinemex, al finalizar la compra de los boletos se agrega un cargo por servicio que depende de la empresa de entretenimiento donde los adquieras.

Recientemente, el nombre de los dos cines se volvió tendencia en redes sociales ante la siguiente duda: ¿Por qué cobran comisión al adquirir las entradas?

'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' es una de las películas disponibles en cines de México para el verano 2025. (Foto: EFE/Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA)

¿Cuánto cobra Cinépolis de cargo por servicio al pagar en línea?

Cinépolis realiza un cargo por servicio cuando adquieres boletos en kioscos (de esos que están a la entrada de las sucursales), en la aplicación o en el sitio web oficial.

El costo agregado al valor de los boletos, sea en VIP; IMAX, 4DX o tradicional, es de $6 MXN por asiento elegido.

De acuerdo con los términos y condiciones (consultables en el sitio web de Cinépolis) este cargo por compra o reserva de entradas es un servicio que no es proporcionado por ellos, en cambio, es por la “sociedad” BowEight Technologies LLC.

Asimismo, en caso de tener algún inconveniente, aclaración, facturación o resultado con el cargo por servicio “deberá atenderse” directamente con ellos.

Cabe destacar que si la compra se realiza directamente en las taquillas del establecimiento, no se genera estos ‘pesitos’ adicionales a tu compra, informó Cinépolis en su sitio web.

Cinépolis agrega un cargo por servicio de 6 pesos por la compra de cada boleto. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cinemex cobra comisión por comprar los boletos en línea?

Otra de las cadenas de cines en México es Cinemex, una de las más populares en nuestro país.

En el caso de esta compañía de entretenimiento, el costo por servicio más común es de $8 MXN agregado a cada boleto adquirido en línea o a través de la aplicación, pero solo especifica que es por la “prestación de servicios”: “El cargo significa la cantidad señalada en el sitio web o App de Cinemex que será pagada por el usuario, incluyendo el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto se aplica a las compras que se realicen para los formatos tradicionales, 3D y en las sucursales Platino, sin embargo, a diferencia del caso de Cinépolis, existen funciones que no suman este cargo por servicio, especialmente en IMAX.

'La hora de la desaparición' es una historia de terror dirigida por Zach Cregger, disponible en cines de México en el verano 2025. (Foto: Warner Brothers/AP)

¿Qué películas están en cartelera en México en verano?

La cartelera para finales de agosto y principios de septiembre de 2025 tiene distintas películas como La hora de la desaparición, funciones especiales de La Princesa Mononoke, Mirreyes vs. Godinez 2 y aunque se estrena el 3 de septiembre, también El Conjuro 4: Últimos ritos.

Esta es la lista de películas en cines para esta temporada: