Se soltaron los demonios: Fans de Demon Slayer colapsan Cinépolis y Cinemex en preventa de Castillo Infinito

Previo al estreno de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ se realizará un maratón de la serie mediante YouTube. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡Sálganse de Cinépolis y Cinemex, quiero estar solo! A unas horas después de la preventa para la función especial de Demon Slayer: Castillo Infinito, arrancó la venta anticipada para el estreno oficial en todos los cines de México.

La demanda por los boletos para la película Demon Slayer: Castillo Infinito es tan alta que las plataformas de Cinépolis y Cinemex colapsaron a pocos minutos del inicio de la preventa.

La película se estrenará oficialmente el próximo 11 de septiembre de 2025; sin embargo, solo muy pocos han logrado comprar entradas, una situación que muchas personas no habían experimentado desde estrenos de películas como Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home.

¿Qué pasó en la preventa de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

La preventa de entradas para Demon Slayer: Castillo Infinito dio inicio a las 9:00 de la mañana, hoy 15 de agosto; tanto en Cinépolis como en Cinemex, sin embargo, inmediatamente comenzaron los problemas.

Al ingresar a ambas plataformas, no muestran los horarios o indican que las funciones para Demon Slayer no existen. Las personas que logran entrar, tampoco pueden seleccionar el cine al que desean acudir.

Otras personas han reportado una larga espera solo para poder ingresar a las plataformas; mientras algunos comparten que se les hizo el cargo por los boletos, pero jamás recibieron las entradas en sus correos electrónicos.

Las páginas colapsaron a unos minutos del inicio de la preventa. (Foto: Captura de pantalla),

Hasta este momento las cadenas de cines no han brindado una solución ante el colapso de sus páginas y se desconoce si abrirán más horarios para el día del estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito.

Por ahora, los fans han bromeado con algunos memes sobre lo difícil que es acceder a las entradas, ya que afirman que ni siquiera fue tan complejo comprar un boleto para los conciertos de Bad Bunny o Taylor Swift.

El colapso a causa de esta película no es nuevo, debido a que durante la preventa de media noche para la función anticipada de Demon Slayer: Castillo Infinito que tendrá lugar el 7 de septiembre, se presentó una situación similar.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Demon Slayer: Castillo Infinito es la primera parte de una trilogía que se basa en el arco final del popular manga de Koyoharu Gotouge.

En esta película, Tanjiro Kamado y los Hashira se enfrentarán a las Lunas Superiores dentro del Castillo Infinito, una fortaleza controlada por Nakime y directamente vinculada con Muzan Kibutsuji.

La película promete emocionantes combates, incluyendo enfrentamientos clave como Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior Dos) y Tanjiro Kamado junto a Giyū Tomioka contra Akaza (Luna Superior Tres).

¿Dónde ver el especial de ‘Demon Slayer’ de Crunchyroll GRATIS?

Para calentar motores antes del estreno, la plataforma en streaming Crunchyroll transmitirá la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en un evento especial de 24 horas a través de YouTube.

La transmisión comenzará el 16 de agosto a las 11:00 a.m. y estará disponible durante siete días con subtítulos en español.

Fecha : Del 16 de agosto al 23 de agosto de 2025

: Del 16 de agosto al 23 de agosto de 2025 Hora : a partir de las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: a partir de las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dónde ver: canal de YouTube de Crunchyroll en Español

Los cines de México tienen preventa para la nueva película de 'Demon Slayer'. (Fotos: Shutterstock / Gemini / X @Cinepolis).

Este evento incluirá todos los arcos principales de la serie, películas del anime japonés así como los tráileres de Castillo Infinito y será posible acceder a un chat en vivo que permitirá a los fans interactuar entre ellos.