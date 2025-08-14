Capítulos 1 y 2 de ‘Betty, la fea: La historia continúa’ 2025 HOY: ¿A qué hora y dónde ver la temporada 2?

‘Betty, la fea: La historia continúa’ libera sus primeros dos episodios este 14 de agosto de 2025. (Foto: Prensa Prime / Gemini).

¡Oiga, Marce, la temporada 2 de Betty, la fea: La historia continúa ya nos respira en la nuca!

Han pasado más de dos décadas desde que la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999-2001) conquistó al mundo y se convirtió en la más exitosa de todos los tiempos. Ahora, la historia que rompió récords en Prime Video con su primera temporada está de regreso para con nuevos capítulos cargados de gritos, drama, comedia y almuerzos de ‘El Corrientazo’.

Si eres de los que no se pierde ni un segundo del universo de Betty, la fea aquí te contamos la fecha, hora exacta y cómo ver el lanzamiento de los dos primeros episodios para que estés listo desde el primer minuto.

Julián Arango caracterizado como el personaje de 'Hugo Lombardi' para la serie 'Bety la Fea'. (Foto: EFE/ Juan Pablo Gutiérrez/Prime Video). (Juan Pablo Gutiérrez/EFE/ Primer Video)

Fecha y hora de estreno: ¿Cuándo y a qué hora sale ‘Betty, la fea: La historia continúa’ 2025?

El regreso oficial en todos los ‘promos’ de la serie está marcado para el viernes 15 de agosto de 2025 y en general los lanzamientos son a las 1:00 a.m. en Prime para México.

Sin embargo, la app y sitio web oficial de Prime Video ahora anuncia que el lanzamiento es desde este jueves 14 de agosto a las 11:00 p.m. para los fans mexicanos.

Prime Video anuncia un estreno adelantado de 'Betty, la fea, la historia continúa', para este 14 de agosto de 2025. (Foto: Captura de pantalla).

La plataforma de streaming tiene programados 10 nuevos episodios, liberados de dos en dos, que abren una nueva etapa en la vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco.

La historia se retoma justo después del final en Cartagena, donde Betty recibió los papeles de divorcio de Armando y se vio con un misterioso hombre en la playa.

En un adelanto publicado en redes sociales, vemos a Hugo Lombardi en El Corrientazo, quien le cuenta a Armando Mendoza que Betty se encontró con un “franchute” en Cartagena, lo cual abre la incógnita a una posible reaparición del galán de su pasado Michel Doinel, aunque ya la habíamos visto de romance con abogado Esteban.

Esta entrega promete una Betty más decidida, con nuevos retos. El avance ya anticipa conflictos por el control de Ecomoda, tensiones familiares, un embarazo sorpresa y la llegada de nuevos personajes que sacudirán las relaciones de siempre.

¿Cómo ver los nuevos capítulos de ‘Betty, la fea: La historia continúa’?

La serie es exclusiva de Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios.

Solo necesitas tener tu suscripción activa y entrar a la plataforma desde tu teléfono, televisión o computadora para acceder al contenido.

$99 pesos mexicanos al mes

$899 al año

Periodo de prueba gratis de 30 días (debes poner una tarjeta de crédito o débito)

La serie está disponible para usuarios de la membresía de Amazon Prime.

'Betty la fea, La Historia Continua' estrena su temporada 2.

Calendario oficial de estrenos: ¿Cuántos episodios tiene ‘Betty, la fea: la historia continúa’ 2?

La temporada 2 tendrá 10 episodios, estrenados en pares cada semana:

Episodios 1 y 2: 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 Episodios 3 y 4: 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 Episodios 5 y 6: 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 Episodios 7 y 8: 5 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 Episodios 9 y 10 (final): 12 de septiembre de 2025

Elenco confirmado de ‘Betty, la fea: La historia continúa’ 2025

El elenco principal de la segunda temporada de Betty, la fea: La historia continúa reúne a figuras icónicas de la telenovela original; se incorpora Aura María Fuentes (Stefanía Gómez), miembro del famoso ‘Cuartel de las feas’ que estuvo ausente en la primera temporada por un error con su representante.

Entre la temporada 1 y dos el cast tuvo una gran pérdida: Kepa Amuchastegui, intérprete de don Roberto, falleció el pasado mayo.

Estos son los actores originales confirmados al momento:

Ana María Orozco – Beatriz Aurora Pinzón Solano

– Beatriz Aurora Pinzón Solano Jorge Enrique Abello – Armando Mendoza Sáenz

– Armando Mendoza Sáenz Mario Duarte – Nicolás Mora

– Nicolás Mora Lorna Cepeda – Patricia Fernández

– Patricia Fernández Julián Arango – Hugo Lombardi

– Hugo Lombardi Natalia Ramírez – Marcela Valencia

– Marcela Valencia Ricardo Vélez – Mario Calderón

– Mario Calderón Luces Velásquez – Bertha Muñoz de González

– Bertha Muñoz de González Júlio César Herrera – Freddy Stewart Contreras

– Freddy Stewart Contreras Marcela Posada – Sandra Patiño

– Sandra Patiño Stefanía Gómez – Aura María Fuentes

– Aura María Fuentes Alberto León Jaramillo – Saúl Gutiérrez

– Saúl Gutiérrez Jorge Herrera – Hermes Pinzón Galarza

También los personajes que se sumaron a la serie: