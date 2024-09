Por culpa del manager: La razón por la que sacaron a Aura María de ‘Betty, la fea 2024’

¿Dónde está Aura María? Al igual que Freddy Contreras, los fans de Betty la fea se preguntaron los motivos por los que no aparecía la integrante del cuartel de las feas en la nueva serie de televisión.

En el reparto de la segunda temporada aparecía Estefanía Gómez, actriz quien da vida a la secretaria de Eco Moda, pero con el pasar de los capítulos no la veíamos por ningún lado.

Sin embargo, la famosa colombiana no revelaba nada al respecto, hasta hoy, en una breve entrevista para un medio local del país sudamericano.

Aura María sí aparece en un capítulo de 'Betty la fea: La historia continúa. (Foto: Instagram @estefigomez11)

¿Qué dijo Estefanía Gómez de la ausencia de Aura María en la nueva serie de Betty?

Estefanía Gómez responsabilizó a su representante por los problemas presentados para la filmación de Betty la fea: La historia continúa.

“Es primicia, no lo he contado, fue un tema terrible en la búsqueda de un contrato, yo no tenía mánager, bueno busqué a una persona para esta negociación, pero no para otros proyectos, encontré una quien trabaja con otras actrices, me caía bien, pero solo la conocía de lejitos, la contraté”, declaró en una entrevista para el espacio Lo sé todo, del Canal 1 en la televisión de su país de origen.

“Pasaba el tiempo, ella salió del país, no me contestaba, conseguí un abogado para un programa de televisión en México, le el teléfono de ella, pero del reality show me marcaron a mí otra vez, se me hizo raro”, continúo la actriz colombiana.

“Di el nombre de esta persona, de mi abogado, me respondieron que no había ninguna negociación, ya no iba en la historia, obvio pedí explicaciones, esa noche no dormí, lloré, pero al otro día dije ‘yo soy Aura María’ y no hay posibilidad de ver la telenovela sin este personaje”, contó Gómez.

Aura María es amiga de Betty. (Foto: Instagram @estefigomez11)

“Me dejaron entrar en el capítulo 10, pedía que fuera antes y me respondieron que me quitaron toda la historia y la reescribieron por mi ausencia, me dolió mucho (...) no guardo rencor, busqué soluciones (...) estaré en la segunda temporada”, declaró la intérprete de Aura María.

¿Cuál es el reparto de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

Actores y actrices quienes participaron en la telenovela Yo soy Betty, la fea, regresaron para continuar con la historia en Eco Moda y el reparto es el siguiente.

Ana María Orozco - Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello - Armando Mendoza

Natalia Ramírez - Marcela Valencia

Lorna Cepeda - Patricia Fernández

Mario Duarte - Nicolás Mora

Pilar Uribe - María Beatriz Valencia

Julio Cesar Herrera - Freddy Stewart Contreras

Luces Velásquez - Bertha Muñoz de González

Alberto León Jaramillo - Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera - Don Hermes Pinzón Galarza

Adriana Franco: Julia Solano de Pinzón

Marcela Posada: Sandra Patiño

Ricardo Vélez: Mario Calderón

Julián Arango: Hugo Lombardi

Juanita Molina - Mila Mendoza.

Juanita Molina es la hija de Betty y Don Armando. (Foto: Instagram @juanismolina)

¿Dónde ver la nueva serie de Betty?

La nueva serie de televisión se puede ver, desde México, en la plataforma de streaming de Amazon, llamada Prime Video.

Por el momento ya están disponibles los diez capítulos de la primera temporada, eso significa una cosa: Organiza el maratón para ver la continuación de la historia de tus personajes favoritos.