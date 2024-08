Griselda Blanco: De Michael Jackson a Prince, las estrellas relacionadas con la ‘viuda negra’ y sus hijos

¿La viuda negra? Seguramente escuchaste este nombre y no, no es referente a la pequeña araña venenosa, en cambio, se trata de Griselda Blanco, una narcotraficante de origen colombiana radicada en Miami, Estados Unidos. Ella, de acuerdo con su hijo, mantuvo una relación estrecha con diferentes artistas, entre ellos el ‘rey del pop’ y el percusionista Tito Puente.

Michael Corleone, el hijo restante de la mujer, decidió escribir un libro con testimonios y vivencias al lado de su madre durante su época de criminal y en él contó acerca de los actores y cantantes conocidos en su juventud.

Michael Jackson conoció a 'la viuda negra', según hijo de la criminal. (Foto: Instagram @michaeljackson)

¿Qué famosos conocía Griselda Blanco?

Corleone enlistó una serie de nombres de famosos relacionados, especialmente por convivencia y no por actividades ilícitas, con Griselda Blanco.

Según el ahora escritor, su familia conoció a Michael Jackson e inclusive uno de sus hermanos mantenía una relación estrecha con el intérprete de ‘Beat it’.

“Cuando vivíamos en Beverly Hills y San Francisco, desperté y vi en la sala a muchos artistas, entre ellos Michael Jackson, vivíamos cerquita de su finca”, detalló para una entrevista con el programa de televisión Pica y se extiende, de Telemundo.

Otro de los músicos que, de acuerdo con lo dicho por el ahora autor de libros, es Prince, quien murió el pasado 2016.

Prince murió en 2016. (Foto: Instagram / @prince)

El hijo de Griselda Blanco mencionó que su mamá era amiga del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, y en la lujosa boda de uno de sus hermanos estuvo presente el percusionista Tito Puente.

Corleone no quiso ahondar más en el tema cuando comentó acerca de grupos y músicos, los cuales llegó a ver en los hangares donde guardaban el avión privado.

“El avión cerca del de Menudo, también con el de ‘El Puma’, pero no voy a comentar nada más, mi mamá era amiga de muchas estrellas”, comentó en la misma entrevista.

El entrevistado contó ser amigo de Emma Coronel, vinculada con Joaquín Guzmán Loera ‘El chapo’, pero no desea tener la misma exposición de la modelo.

El único hijo que le sobrevive a Griselda Blanco es Michael Corleone Sepúlveda Blanco. (Foto: Instagram @michaelcorleoneblanco)

Hijo de Griselda Blanco habla de la serie ‘Viuda negra’

El pasado 25 de enero, Netflix estrenó una serie de televisión basada en la vida y muerte de Griselda Blanco, protagonizada por Sofía Vergara.

El hijo de la narcotraficante colombiana expresó que no le gustaba el papel de la actriz para interpretar a la ‘Viuda negra’, pero ya no puede hacer referencia al tema.

“No me gustaba Sofía Vergara para el personaje de mi mamá, me encantaría decir algo más, pero ya no puedo decir nada de eso, ya no hay asunto legal contra Netflix”, mencionó en la misma entrevista citada anteriormente.