Autora de ‘Bridgerton’ defiende ‘cambio enorme’ en la serie que molestó a fans: ‘Será más desgarradora’

“Querido y gentil lector”… Julia Quinn, autora del universo de los libros de Bridgerton, habló sobre un polémico giro en la historia de amor de su personaje Francesca Bridgerton (protagonista de su libro When He Was Wicked) en la adaptación de la tercera temporada de la serie de Netflix.

El cambio que viene para la querida ‘Frannie’ ha sido más comentado por sus fans en TikTok que las ficticias columnas de Whistledown por los aristócratas de Londres.

“Ahora estoy segura de que cuando Francesca tenga su temporada Bridgertone será la historia más emotiva y desgarradora de la serie, al igual que When He Was Wicked ha sido siempre la más lacrimógena de la serie de libros Bridgerton. Sinceramente, puede que sea aún más impactante, ya que John pasa mucho más tiempo en la pantalla que en las páginas, y creo que es justo decir que todos nos hemos enamorado un poco de él”, destacó la autora en Instagram.

Julia publicó su primer libro de esta saga en el 2000, las historias de 8 hermanos cuyos nombres van en orden alfabético, como tanto remarcaba en sus columnas de cotilleos Lady Whistledown: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Hyacinth y Gregory.

Julia Quinn, autora de la saga Bridgerton. (Foto: Instagram / @juliaquinnauthor).

Los hijos del vizconde Bridgerton y su viuda Violet conforman una antigua y poderosa familia inglesa de la ficción. Julia Quinn creó un libro para cada uno de los hermanos.

Desde 2020, la serie de Netflix ha ido cautivando con romance a nuevos fans y a los lectores leales a la saga, con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, ¿quién más podía ser la encargada de llevarla a la pantalla, sino la mujer experta en conectar con las audiencias que ha mantenido a Grey’s Anatomy al aire durante 19 años?

Hasta ahora, en la producción de Shondaland ese ha adaptado las historias de tres libros de su romance histórico (sí, se saltaron el 3 en Netflix, que era sobre Benedict):

El duque y yo (Bridgerton 1), Daphne.

(Bridgerton 1), Daphne. El vizconde que me amó (Bridgerton 2), Anthony.

(Bridgerton 2), Anthony. Seduciendo a Mr. Bridgerton (Bridgerton 4), Colin.

La historia de Daphne Bridgerton corresponde al primer libro.

¿Qué pasó con Francesca Bridgerton?

Aquí mucho cuidado, que vienen spoilers. Como siempre pasa, en las adaptaciones de la serie hay varios aspectos que cambian, por ejemplo, en los libros la reina Charlotte no es mencionada ni tiene tanta relevancia como en la producción. Además, han ido cobrando relevancia temáticas LGBT+, género y feminismo.

Pero lo inesperado fue lo que pasa con Francesca, protagonista de When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton) (2004), sexto libro de la saga. La trama ocurre casi a la par que los respectivos enamoramientos de Colin y Eloise, cuando ‘Frannie’ ya es viuda tras su corto matrimonio con su gran amor John Sterling.

Shonda Rhimes es productora de 'Bridgerton' y 'Grey's Anatomy'. (Foto: @shondarhimes)

Tras vestir el luto varios años, Francesca se da cuenta de que tiene un anhelo: quiere tener un hijo y para ello debe buscar a otro esposo (al fin romance de época de la regencia británica).

Mientras la viuda inicia su temporada en Londres en busca de marido, se da cuenta de que empieza a sentir algo más que una gran amistad por Michael Sterling, primo de John que heredó su título nobiliario y está atormentado de amor y culpa por sus sentimientos hacia ella.

Lo que nadie esperaba es que al final de la tercera temporada, en Netflix presentan a Michaela Sterling, en lugar de Michael, una adaptación que deja muchas interrogantes para los fans, por ejemplo: ¿cómo heredará el título si en la trama solo lo reciben hombre?, ¿qué pasará con el deseo de ser madre de Francesca?

Michaela Stirling Michaela Stirling (Masali Baduza) es la prima de John Stirling (Victor Alli), esposo de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd). (Fotos: IMDb)

Julia Quinn habla del cambio de Michael a Michaela Sterling en ‘Bridgertone’

A través de Instagram, la autora publicó un comunicado donde habla al respecto de este cambio que tiene tan molestos a sus lectores:

“Muchos fans de Bridgerton han expresado su sorpresa, y para algunos, decepción por el giro al final de la tercera temporada: que Michael Stirling, de quien Francesca acaba enamorándose en When He Was Wicked, sería en su lugar Michaela”.

Julia menciona que quien ha seguido sus entrevistas se ha dado cuenta de que en los últimos cuatro años ha estado “profundamente comprometida con que el mundo de Bridgerton sea cada vez más diverso e inclusivo a medida que las historias pasan del libro a la pantalla”.

Victor Alli y Hannah Dodd son John Sterling y Francesca Bridgerton. (Foto: IMDb).

Sin embargo, la autora es consciente de que “cambiar el género de un personaje importante es un cambio enorme”.

La autora relata que cuando la primera vez que el productor Jess Brownell se acercó a ella con la idea de convertir a Michael en Michaela tuvo que pensarlo: “Necesité más información antes de dar mi consentimiento”.

Al final ella estuvo de acuerdo: “Confío en la visión que Shondaland tiene de Bridgerton, pero quería estar segura de que podríamos mantenernos fieles al espíritu del libro y de los personajes. Jess y yo hablamos durante mucho tiempo sobre ello. Más de una vez dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor permanente de Francesca por John se mostrara en la pantalla”.

Para Julia, una parte fundamental en la trama de Francesca es destacar ese amor que ella tiene por su difunto esposo y también por Michael, ya que de ahí venían sus sentimientos de culpa de enamorarse por segunda vez: “No quería limitarme a decirle al lector que le querían. Quería que el lector lo sintiera”.

Debido a los guiños sobre un baile de máscaras al final de la temporada 3 es posible que la cuarta sea sobre Benedict, cuya historia se desarrolla en esa fiesta, pero la autora confía en que la entrega de Francesca llegará.

Al final de su mensaje, pidió a sus lectores más fe en el proyecto: “Creo que vamos a terminar con dos historias, una en la página y otra en la pantalla, y ambas serán hermosas y conmovedoras”.