Derechos laborales para personas trans: Empresas suman cirugías de cambio de género como prestación

En un esfuerzo por promover la inclusión y combatir la discriminación, Amazon, L’Oréal, Walmart y Grupo Modelo se han convertido en pioneros en México al ofrecer beneficios de atención médica especializados para empleados transgénero.

Estas empresas han integrado prestaciones que incluyen el acompañamiento durante el proceso de transición de género, cirugías de afirmación de sexo y género, y cobertura de tratamientos hormonales como parte de un enfoque innovador que busca crear un entorno laboral más inclusivo y brindar oportunidades para que las personas transgénero puedan ser auténticas en su lugar de trabajo.

En México, la comunidad LGBTTTIQ+ reveló que 35.7 por ciento no son económicamente activos y, los que sí tienen trabajo, el 28 por ciento reportó vivir actos de discriminación, y solo 4.6 por ciento son funcionarios, directores o jefes.

“Yo soy Alexandra. Empecé mi transición para ser trans estando aquí en Amazon, era trasvesti, porque me vestía completamente, la diferencia es que aquí Amazon me ayudó a ser libre y poder estar hoy como mujer”, declaró Alexandra Zoé Martínez, miembro del equipo de servicio al cliente para Amazon México.

En el último año, Amazon junto con L’Oréal, Walmart y Grupo Modelo integraron entre sus prestaciones al personal que lo requiera servicios de acompañamiento de armonización sexo genérica y hasta la cirugía de afirmación de sexo y género.

“Recientemente incorporamos este beneficio, estamos muy orgullosos que hoy sea una realidad y esté al alcance de la gente en cualquier momento”, compartió Erika Toscano, directora de recursos humanos para Amazon México.

Agregó que, en 2021 implementaron el acompañamiento con atención psicológica y física y, para el año pasado, sumaron la cobertura para la cirugía de reasignación de género dentro de la póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores de sus empleados con GNP seguros. Después de Estados Unidos, México es de los primeros países a nivel internacional en brindar este beneficio.

L’Oréal México incluyó este año la prestación de acompañamiento y cirugía para todas las personas distribuidas en sus dos fábricas y el centro de distribución en el Estado de México, así como en sus oficinas centrales de Ciudad de México y en los puntos de venta.

“Acabamos de lanzar como beneficio para los colaboradores la cobertura de salud de L’Oréal que incluye el cambio de género sin costo, más que los deducibles de póliza, es decir, si tú trabajas en L’Oréal y quieres cambiarte de género lo tienes incluido dentro de la cobertura de salud que te da la compañía”, confirmó Pablo Sánchez, director de asuntos corporativos para la firma de cosméticos y belleza.

Así ha sido la transición para ofrecer esta prestación

Zoé Martínez relató que el tratamiento hormonal requiere de una inversión mensual de entre 500 y 700 pesos, más las citas médicas que pueden ir desde los 250 hasta los 700 pesos.

Mientras que las operaciones van desde los 50 mil pesos para la mastectomía, 80 mil pesos para quienes busquen implantes mamarios y la cirugía genital supera el medio millón de pesos.

Debido a estos altos costos solo tres de 10 personas concluyen su armonización sexo genérica.

“Una vaginoplastía o una faloplastía te pueden llegar a costar hasta medio millón de pesos, entonces que ya te lo pagué la empresa en la que trabajas es algo increíble”, afirmó Daniela Muñoz, directora general de la Clínica Nacional para la Salud Trans, Transsalud.

Agregó que, en México, con Walmart Transsalud firmó un acuerdo para que a toda su población trans, Transsalud les llevará su tratamiento hormonal, sin costo en la atención médica.

“(Además), Médicos Sin Fronteras acaba de pagar la primera mastectomía con nosotros, y tenemos otros convenios en puerta con otras dos empresas”, adelantó la directora general de la Clínica Nacional para la Salud Trans Transsalud.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia, pobreza y exclusión expone especialmente a las personas trans, llevando a que el 90 por ciento de la población se dedique a la prostitución.

Zoé Martínez apuntó que hace falta que las empresas tengan más oportunidad para que la población LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer) se pueda integrar, y no generar que terminen en otras labores como la prostitución.

Ella lleva un año en las filas de Amazon, estudió hidrobiología en la UAM Iztapalapa, pero no tuvo el acceso a aprender a nadar para poder graduarse. Antes de Amazon, Alexandra trabajó en empresas de bancos y créditos hipotecarios, sobre todo en ventas y atención a clientes, donde atravesó actitudes machistas y de discriminación.

“Hay mucho miedo en esta situación, qué repercusiones va a tener para mi, qué tal si hago mi transición y me corren, ya tuve una experiencia igual en otra empresa, la cual no me permitía ser yo misma, y generó en su momento que no pudiera continuar ni transvistiéndome”, relató Zoé Martínez.