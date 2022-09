‘La sirenita’ de Halle Bailey: las infancias negras merecen nuevas formas de imaginarse

Halle Bailey, una actriz joven afroestadounidense, es Ariel en la nueva versión de Disney de ‘La Sirenita’. Muchas niñas negras crecerán con esta sirenita como referencia, siendo una de las pocas personajes racializadas de animación. Es turno de ellas.

“No es una película para la nostangia, ya las personas adultas ya estamos adultas, pero ahora ¿qué pasa con las niñas? ¿Qué queremos dejarle a los niños? (...) Para ponerlo muy simple, es pensar en el mundo que queremos dejarles. Las personas racistas están enfocadas en que Ariel es negra, o que si es realista, las niñas no van a pensar en eso (...) Hay que crear nuevas subjetividades, nuevas formas de imaginarnos”, apuntó Ciguapa de Afrocolectiva, en entrevista para El Financiero.

Pero hay muchos adultos y adultas que creen lo contrario y que han hecho afirmaciones racistas sobre la película de Disney, que está dirigida para un público infantil, y no para ellos y ellas. Estas personas, sin embargo, no tenían quejas cuando personajes racializados eran interpretados por actores blancos y actrices blancas, ahí no hubo incongruencia o no quisieron verla, como han señalado grupos antirracistas diversos, entre ellos Afrocolectiva.

Halle Bailey se siente honrada por las reacciones al tráiler de 'La Sirenita' de varias niñas. (YouTube: Walt Disney Studios / Twitter: @Candace82661097)

“Cuando dicen que la sirenita tiene que ser blanca, ¿por qué no puede haber una diversidad? ¿Por qué las niñas negras no pueden verse en ‘La Sirenita’? Y dicen, ‘es que no me siento representada por la sirenita negra’. Bueno, ¿tuviste cuántos siglos siendo representada? (Las niñas negras podrán decir) wow, por fin, yo veo a alguien que se ve como yo en la pantalla grande”, apuntó Ciguapa, quien es educadorx antirracista y activistx dominicana.

Al respecto, también cuestionó: “¿por qué las personas blancas no pueden sentir simpatía hacia otras personas no blancas? ¿Por qué no pueden sentirse representadas en esta Ariel? Ariel sigue siendo una adolescente que se enamora, y que hace un montón de cosas, es una película coming of age, sigue siendo la vida de una adolescente, ¿por qué solamente eso puede ser representado por adolescentes blancas?”.

Además, recordó que muchas veces niñas y niños negros son representados como problemáticos en productos culturales como las series y películas, por ello, es necesario presentar nuevos y nuevas personajes con quienes identificarse.

‘Mami, es negra como yo’: de la representación al racismo contra Halle Bailey

Cuando en 2019 fue anunciada la actriz y cantante afroamericana Halle Bailey para dar vida a Ariel, en el live action de ‘La Sirenita’, muchas personas adultas en redes sociales lanzaron ataques racistas contra la joven.

Y la situación no ha cambiado: tres años han pasado y estos ataques se repitieron en los primeros días de septiembre de 2022, cuando Disney por fin mostró el primer tráiler de la nueva película.

Entre los comentarios de gente adulta afirmando que “su infancia fue arruinada”, que “científicamente no puede haber una sirena negra” y que “no soy racista, pero” (¿pero, dijiste pero?), madres y padres publicaron videos de sus hijas viendo por primera vez a Halle como Ariel.

“Mami, ¡es negra como yo!” y “Su piel... es negra como la mía”, eran algunas de estas frases de impresión de muchas niñas afroamericanas.

Pero Halle siendo Ariel rompe con el imaginario que existe sobre la primera versión de 1989, donde la caricatura muestra a una sirena blanca y pelirroja.

Suele ocurrir que las mujeres negras, y personas negras en general, son encasilladas en interpretaciones de las que no se les permite salir: la persona esclava, la trabajadora doméstica, la mujer que sufre o la mujer sexualizada. Y al romper este esquema, al ser presentada como un ser mágico, Halle parece haber roto con el estereotipo. Y eso no tiene contentas a las personas racistas.

La escritora venezolana Esther Pineda analizó la “indignación” que ha causado la sirenita negra y recordó que, históricamente, las mujeres negras están ausentes en estos papeles y narrativas, pues tienen el rol de esclavas, son sexualizadas o son representadas como “negras enojadas”.

Y cuando no son presentadas con características negativas, son personajes de relleno o sin desarrollo, no protagonistas, recordó la escritora.

“Pero, ¿por que molesta una sirenita negra? Porque rompe con el estereotipo, con el histórico lugar asignado a las personas negras en la televisión y en el cine; indigna porque el personaje es protagónico, porque sale de ese lugar anacrónico que se le asignó a las personas negras. Una sirenita negra enfurece porque rompe con los imaginarios de inferioridad, ignorancia, fealdad y miseria asociados a la negritud”, detalló Esther Pineda en Twitter.

Ciguapa, en entrevista, consideró que existen ideas que vienen del racismo de género, desde el cual es difícil pensar en las mujeres negras como damiselas o personas delicadas. O como sirenas adolescentes enamoradas.

En el caso específico de Ariel, la raza de quien la interpreta no es importante para la historia de una sirena adolescente, como sí es importante ser una mujer negra en el caso de Tiana, la única princesa Disney que es afrodescendiente.

La supuesta inclusión forzada al elegir una sirena negra

Si estás en redes sociales, seguro has leído (y escrito incluso...) que poner a una actriz negra en el papel de Ariel es “inclusión forzada”.

Para Afrocolectiva esto es violencia racista. “Lo que están diciendo en realidad (cuando se habla de inclusión forzada) es que tú no quieres que haya una niña negra como personaje principal. Es una realidad que hemos sido forzosamente excluides de esas historias”, añadió Ciguapa en la entrevista.

Afropoderossa, quien es creadora de contenido, consideró que mucho se grita sobre inclusión forzada y nada se dice sobre la exclusión forzada de las personas negras en estas narrativas.