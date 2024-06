Famosos del bienestar: ¿Qué actores y cantantes ya tramitaron la credencial del INAPAM?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) otorga diferentes beneficios y descuentos a las personas que la tramitan una vez lleguen a los 60 años. Algunos artistas como Maribel Guardia, María Antonieta de las Nieves y Lolita Ayala ya realizaron el trámite de su tarjeta.

¿Qué famosos ya tienen su credencial del INAPAM?

Hay varios actores y cantantes que han hablado sobre su credencial del INAPAM. Aquí algunas de las celebridades.

Maribel Guardia

Maribel Guardia, actriz de teatro y de películas como Pedro Navaja y El Cuatrero, actualmente tiene 65 años, pero días antes de que cumpliera 60 años contó en un encuentro con la prensa que iba a tramitar su INAPAM.

“La voy a usar claro y me voy a subir al Metro, hay que descontar eso”, contó en un video recuperado por el programa Sale el Sol.

Maribel Guardia aseguró que tramitaría su INAPAM al cumplir 60 años. (Foto: Instagram @maribelguardia)

Olivia Collins

La protagonista de telenovelas como Mi corazón es tuyo, Soñar no cuesta nada y Dos hogares aseguró que no sacaba su credencial para los beneficios por ser de la tercera edad porque no tenía tiempo, pero iba a acudir a tramitarla.

“No la tengo, pero sí quiero ir a tramitarla, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo acepto que soy de la tercera edad y hay que aprovechar los descuentos que me dan”, declaró en una entrevista para TvYNovelas en el 2022.

Angélica María

Angélica María actualmente tiene 79 años. La famosa ya cuenta con su INAPAM desde hace unos años. Así lo confirmó Óscar Cruz, subdirector de comunicación social de esta dependencia de Gobierno en 2012. La también actriz de teatro no comunicó nada al respecto.

Eric del Castillo

En la misma conferencia de prensa de Óscar Cruz, el funcionario aseguró que Eric del Castillo ya contaba con su plástico otorgado por llegar a la tercera edad. El papá de Kate Del Castillo es conocido por papeles en las telenovelas Niña amada mía y Soy tu dueña.

María Antonieta de las Nieves confirmó que se retira de los escenarios. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, actriz que interpreta a ‘La chilindrina’ en la comedia El chavo del ocho, también estaba en la lista de famosos que tenían su tarjeta del INAPAM, compartió Óscar Cruz en el 2012

Lolita Ayala

Dolores Ayala, mejor conocida por su nombre artístico Lolita Ayala, recibió su plástico emitido por el instituto que apoya a personas de la tercera edad, de acuerdo con un comunicado publicado en la página del Gobierno de México en 2012.

Armando Manzanero

El cantautor yucateco Armando Manzanero, quien murió el 28 de diciembre de 2020 por complicaciones de Covid, tenía su tarjeta del INAPAM, según el discurso de Cruz emitido en 2012.

Talina Fernández

La actriz Talina Fernández murió en el 2023, y recientemente falleció su hijo Pato Levy. Pero cuando cumplió los 60 años, ella acudió a un encuentro entre la Asociación Nacional de Actores y el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, ya contaba con su tarjeta de beneficios.

Otros famosos que tramitaron su credencial de adulto mayor, según el Gobierno de México, fueron.

Aurora Clavel

Amparo Garrido

Evangelina Elizondo

Carlos Bracho.

El INAPAM permite acceder a beneficios y descuentos. (Foto: INAPAM)

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

El primer requisito para ser acreedor a la credencial INAPAM es tener 60 años cumplidos. La documentación solicitada, según información oficial, es la siguiente:

Acta de nacimiento.

Documento de Identificación vigente (puede ser credencial para votar o pasaporte).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o una constancia de residencia.

Existen diferentes módulos para iniciar el trámite, pero los horarios son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta INAPAM?

No solo el Metro y el Metrobús de la Ciudad de México es gratuito para los adultos de la tercera edad con su tarjeta vigente, también existen diferentes beneficios que se enlistan en la página oficial del Gobierno de México. Los rubros son los siguientes: