‘Fíjate, fíjate, fíjate’: María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, anuncia su retiro a los 73 años

María Antonieta de las Nieves es una de las pocas personalidades de El Chavo del Ocho que sigue activa en los escenarios, además de Carlos Villagrán (‘Kiko’, de 80 años); sin embargo, ‘La Chilindrina’ cree que ya es tiempo de retirarse: “no quiero dar lástima a la gente”.

Según anunció la actriz, luego de medio siglo de trabajo actoral, se va de los escenarios al terminar su último papel en una comedia teatral llamada Los huevos de mi madre, en la cual no interpreta a ‘La Chilindrina’, sino a una mujer de su edad, al lado de los actores Fernando Botero y Norma Lazareno.

María Antonieta de las Nieves ha interpretado a la Chilindrina por medio siglo. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

María Antonieta de las Nieves fue ‘La Chilindrina’ desde los 21 años de edad

María Antonieta, de 73 años, mencionó al diario El Colombiano que está feliz de actuar como un personaje “en la edad correcta”, ya que se convirtió en el personaje eterno personaje de una niña de 8 años (’La Chilindrina’) cuando ella tenía 21 años.

Sin embargo, este papel es el último para María Antonieta, según confirmó a dicho medio local: “Si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves entró en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil La Chilindrina (Foto: EFE)

En 2021, la actriz entró en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil ‘La Chilindrina’:

“Me siento orgullosa por este premio, es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único”, dijo a EFE en ese entonces.

La protagonista de 'Los huevos de mi madre' es el último papel que María Antonieta de las Nieves interpreta. (Foto: Instagram / @lachilindrina_oficial).

Kiko también anunció su retiro

En enero de 2023, Carlos Villagrán anunció su partida de los escenarios después de 51 años en un encuentro con medios de comunicación:

“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo (...) Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”.

Para ello, Kiko ha realizado su Gira del Adiós para despedir al personaje y en enero de este año el actor recibió muchas críticas en redes sociales por trabajar a su edad, luego de que se viralizó un video donde se le ve en el escenario.

Incluso su hija Vanessa Villagrán respondió con un video: “Hay gente reprimida, hay gente mala, que no tiene que hacer, que se pone a criticar el trabajo de mi papá (…) sí, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa vitalidad, esa agilidad mental, física”.

María Antonieta de las Nieves: La Chilindrina, doña Nieves y otras apariciones en películas y series

María Antonieta de las Nieves nació en México el 22 de diciembre de 1950, comenzó a actuar en películas a finales de los 50, como en Pulgarcito (1958), pero para 1970 llegó como la Chilindrina al programa Chespirito, al cual siguió El Chavo del Ocho (1972) y participaciones en El Chapulín Colorado (1973) y El Chanfle (1979).

En la década de los 90 protagonizó la película La Chilindrina en apuros (1994) y tuvo su serie llamada Aquí está la Chilindrina.

María Antonieta de las Nieves con uno de los vestuarios más especiales para ella: tiene las manos del Chavo pintadas en la espalda. (Foto: Instagram / @lachilindrina_oficial).

Su personaje icónico es el de la hija de Don Ramón (Ramón Valdés, actor fallecido en 1988), un viudo que vive en la vecindad del Señor Barriga. María Antonieta también interpretó a la bisabuela de la Chilindrina, llamada Doña Nieves.

María Antonieta y Roberto Gómez Bolaños (’Chespirito’) estuvieron en una disputa legal por los derechos de la Chilindrina, él la acusó de que en 1995 se apropió del registro de autor del nombre y aseguraba que era el creador.

Luego de un problema de 2002 a 2005, ambos llegaron a un acuerdo, según dijo la actriz: “El arreglo se dio de buena manera, en plan de amistad y concluimos que esto nunca debió pasar; somos buenos amigos y de ahora en adelante todo es felicidad”.

En octubre de 2023, la intérprete anunció que participará en la nueva bioserie de Chespirito, la cual se realiza bajo supervisión de su hijo Roberto Gómez Fernández:

“Por supuesto, por supuesto que sí (participaré). Mira, si no me hubiera hablado el hijo de Chespirito para ver si quería, yo hubiera ido a buscarlo para decirle que no podía existir la serie de Chespirito si no tuviera a ‘la Chilindrina’, punto”, aseguró la actriz en una entrevista con De Primera Mano.