‘Chespirito’ llega a Warner: Bioserie de Roberto Gómez Bolaños será producida por HBO Max

Tras cuatro años de dudas acerca de cuál sería la productora encargada de llevar a la pantalla chica la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, entre otros personajes de su programa Chespirito, Warner Bros. Discovery anunció HBO Max estará al frente de esta producción.

A través de un comunicado, la compañía, cuya fusión se concretó en otoño pasado, señaló en un comunicado que la alianza con THR3 Media Group no solo tendría como resultado la serie basada en la vida del comediante sino en la expansión de otros proyectos inspirados en los personajes de Gómez Bolaños.

Cabe recordar que en 2017 Grupo Chespirito terminó su relación con Televisa Consumer Products y emprendió un acuerdo con la empresa THR3 Media. Por ellos, las dudas en torno a compañía que se quedaría con los derechos de la producción aún estaban en duda.

¿De qué tratará la bioserie de ‘Chespirito’ en HBO Max?

Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, mencionó que esta serie explorará la vida y las dificultades a las que se enfrentó el director y comediantes durante los primeros años de su carrera.

“Mi padre fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al padre, al esposo, al amigo, al hermano…”, se detalla en el boletín.

En relación con la alianza que emprenderán para el arranque del proyecto, Bruce Boren, CEO de THR3 Media Group, expresó que toda la gente en torno a la bioserie está muy entusiasmada.

Asimismo destacó que uno de los objetivos no solo consiste en llegar a las generaciones que crecieron con El Chapulín Colorado o El Chavo del 8 , sino en explorar nuevos mercados en otras latitudes del mundo.

“Estoy seguro de que, con esta alianza, lograremos crear una bioserie entrañable, divertida y única, a la altura del legado más importante del continente. Tenemos confianza de que resonará no sólo con las familias que crecieron con Chespirito, sino con nuevos públicos internacionales”, compartió el directivo.

Si bien aún no hay un nombre oficial de la producción, en el comunicado de Warner Bros Discovery se señala que Sin querer queriendo es el título tentativo del melodrama biográfico, cuya preproducción comenzará este 2023.

¿Qué pasó con la transmisión de Chespirito en Televisa?

La ‘ruptura’ entre Televisa y Grupo Chespirito fue inminete en 2020, cuando la televisora dejó de transmitir los programas creados por Roberto Gómez Bolaños.

Tras la suspensión, Roberto Gómez Fernández lamentó las acciones de la compañía y señaló que intentarían llegar a un acuerdo.

Sin embargo Florinda Meza compartió en una entrevista para La Saga que los intentos de negociación han fracasado debido a desacuerdos económicos.

Según reveló la actriz de La Chimoltrufia les ofrecen muy poco, por lo que luego de dos reuniones no han accedido a la cantidad que les quieren pagar por volver a hacerse del programa.

“Si Televisa paga hasta por un año de derechos a un equipo de futbol 50 millones de pesos, ¿cómo va a pagar una décima parte de eso por 15 años de los derechos de Chespirito?”, se preguntó.

“Nunca Televisa ha tenido atención, siempre fuimos subestimados tanto Roberto como yo. De mi no me importa, de él sí me dolía muchísimo que lo vapulearan, pero sigue siendo subestimado”, expresó la intérprete.