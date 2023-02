¿Florinda Meza demandará a ‘Medio Metro’ por usar atuendo de 'El Chavo'? Esto dijo el bailarín

El influencer ‘Medio Metro’, que se ha hecho popular en plataformas como TikTok por sus bailes, registró su nombre como marca luego de separarse de Sonido Pirata, por lo que reaccionó ante los rumores sobre una supuesta demanda de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Uno de los personajes favoritos del bailarín es El Chavo del 8 y asegura que le gusta ‘la garrotera’, pero contó que ahora que comenzó su carrera en solitario también se enfocará en darle vida a otros personajes, como por ejemplo un pachuco.

Es por ello que argumentó que no es verdad que quien interpretó por años a ‘Doña Florinda’ emprenda acciones legales en su contra. “No estoy usando la ropa original de ‘El Chavo’; estoy usando como el vestido de El Chavito, pero no tengo las botas originales, la camisa original ni es el pantalón”, dijo a los medios de comunicación a las afueras de Televisa.

Asimismo, reveló que entre sus próximos planes está sacar unas camisetas así como incursionar con otros personajes para divertir a las personas en sus shows, por lo que dejará de utilizar la ropa con la que se hizo conocido. “Ya no lo voy a ocupar, ya voy a usar otros personajes nuevos”.

¿Quién tiene los derechos de ‘El Chavo del 8′?

Pese a las afirmaciones de José Eduardo Rodríguez, quien aseveró que está interesado en cantar, Florinda Meza no podría demandarlo por una poderosa razón, pues no es ella quien heredó los derechos de autor del trabajo de ‘Chespirito’.

Cualquier tema legal relacionado, así como una posible retransmisión de sus programas en Televisa, tendrán que verse directamente con su hijo Roberto Gómez Fernández, quien es el que cuenta con el registro.

El mismo caso podría aplicar para la joven vestida como ‘La Chilindrina’ que se hace llamar ‘La Cholondrina’, quien fue pareja de baile de ‘Medio Metro’, o ‘La popix’, a quien incluyeron como parte del espectáculo.