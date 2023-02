¿Por qué dejó de transmitirse ‘El Chavo del 8′? Florinda Meza dice cuánto quiere pagar Televisa

Florinda Meza reveló por qué no han negociado con Televisa el regreso de 'El Chavo del 8'. (Foto: instagram @florindamezach1)

Televisa dejó de transmitir uno de los programas más exitosos de la televisión en México: El Chavo del 8. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños es su hijo Roberto Jr. quien cuenta con los derechos, pero no ha podido renegociar con la empresa que en 2020 le dijo adiós a Doña Florinda, La Chilindrina y compañía.

Las razones detrás de la negativa de la familia las explicó recientemente su viuda Florinda Meza, quien aseguró ella sería una de las mayores beneficiadas económicamente porque colaboró con la producción en más papeles que el de actriz.

“Yo ganaría mucho dinero”, dijo Meza, quien calificó como tontos los rumores que apuntan a que es por ella que no se llega a un acuerdo. “Yo no estoy peleada con mi dinero”, le dijo a La Saga.

Florida Meza acusa a Televisa de subestimar a ‘Chespirito’

Las épocas han cambiado y eso lo sabe Florinda Meza, ya que en sus tiempos de mayor popularidad existían los monopolios.

“Roberto ganaba una ‘x’ cantidad cuando otra productora ganaba 3 veces más, mientras un actor joven famoso en Televisa que no trascenderá mucho ganaba 5 veces más que Roberto de exclusividad. Eso era para mí indignante”, aseguró quien recientemente cumplió 74 años.

Asimismo, reveló que les ofrecen muy poco, por lo que luego de 2 negociaciones no han accedido a la cantidad que les quieren pagar por volver a hacerse del programa.

“Si Televisa paga hasta por un año de derechos a un equipo de futbol 50 millones de pesos, ¿cómo va a pagar una décima parte de eso por 15 años de los derechos de Chespirito?”, se preguntó. “Nunca Televisa ha tenido atención, siempre fuimos subestimados tanto Roberto como yo. De mi no me importa, de él sí me dolía muchísimo que lo vapulearan, pero sigue siendo subestimado”.