Carlos Villagrán revela su teoría sobre la muerte de ‘Chespirito’: ‘No había nada en ese cajón’

Carlos Villagrán fue parte del éxito en la carrera de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, con quien trabajó en El chavo del 8 gracias a su papel como Quico. El actor ha causado revuelo luego de dar su teoría sobre la muerte del comediante mexicano, ya que no piensa que haya sido el mismo día que la noticia fue dada a conocer por su viuda Florinda Meza.

Durante unas declaraciones en mayo pasado al programa La divina noche, Villagrán confió las cosas que le parecieron extrañas alrededor del hecho que conmocionó al país en 2014, tras lo cual ha contado lo que piensa que verdaderamente habría ocurrido.

¿En qué se basa la teoría de Carlos Villagrán?

El histrión no se explica cómo pudo llevarse a cabo un homenaje de tal magnitud para Bolaños en el Estadio Azteca a tan poco tiempo de su muerte, por lo que piensa que Meza hizo una petición a la televisora de guardarlo en secreto hasta tener listos los preparativos.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto, no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda les dijo: ‘aguántamelo’”, expresó.

Según su versión, “no te explicas que avisan que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del ‘Chavo del 8′ y del ‘Chapulín Colorado’, y dices: ¿a qué hora los hicieron? Posiblemente vieron que ya estaba en sus últimos momentos y organizaron todo, quien sabe”, añadió.

De lo que sí puede hablar –ya que fue testigo– es del velorio en el que asistió junto a su esposa. “Yo estuve y no había nada, no había nada en ese cajón. Entonces hay cositas ahí. No me consta nada, pero yo pienso que sí. La despedida fue grandiosa”.