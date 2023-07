¿Quiénes son los hijos de Carlos Villagrán ‘Kiko’, actor de El Chavo del 8, y a qué se dedican?

´Kiko’, personaje interpretado durante 50 años por Carlos Villagrán, sin duda es uno de los personajes más icónicos de El Chavo del 8 y de la televisión mexicana. Lamentablemente, el actor atraviesa un difícil momento familiar y es que Vanessa Villagrán, una de sus seis hijos tiene cáncer.

La hija de Carlos Villagrán reveló que hace unos días recibió un diagnóstico que la ha llevado a visitar a seis oncólogos y a largas jornadas en hospitales. “No sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla... Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”, publicó en redes sociales.

Aunque no explicó el tipo de cáncer que tiene, Vanessa Villagrán informó que está en tratamiento y tiene la ayuda de su papá. “A distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100 por ciento al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden”, comentó.

Ellos son los seis hijos de Carlos Villagrán ‘Kiko’

Carlos Villagrán Eslava estuvo casado primero con Silvia Salinas Aguirre; su segunda esposa fue Graciela Rivera; y actualmente su pareja es María Rebeca Palacios Lárraga, a la que conoció en un sitio de citas en internet hace más de 10 años.

Paulo, Sylvia, Samantha, Edson, Gustavo y Vannesa son los seis hijos de Carlos Villagrán. A pesar de ser medios hermanos, tienen una buena relación entre sí y se mantienen unidos por su padre.

Vanessa Villagrán

Vanessa es la hija menor del actor y de ‘Gache’ Rivera, tiene 40 años, es su mánager y también se dedica a crear contenido exclusivo en una plataforma de paga.

'Kiko' y su hija Vanessa Villagrán. (Instagram @vaviriva)

Paulo Villagrán

Paulo es un ilustrador, diseñador gráfico, profesor y conferencista. Ha trabajado como muralista para empresas nacionales e internacionales de ropa, música y comida.

Paulo Villagrán, hijo de 'Kiko'. (Instagram @pauloensuestudio)

Samantha Villagrán

Samantha es la tercera hija del actor mexicano. Es una influencer con más de un millón de seguidores en su cuenta de YouTube llamada ‘Sammy Chuladas’, donde comparte contenido sobre manualidades y recetas de cocina.

'Kiko' y su hija Sylvia Villagrán. (Instagram @sammilychuladas)

Sylvia Villagrán

Es la hija mayor del comediante. Es madre de familia y ha trabajado como asistente y secretaria. Tiene un canal de YouTube y un perfil de TikTok donde publica videos de parodia y lipsync.

'Kiko' y su hija Sylvia Villagrán. (Instagram @syl_villagran)

Edson Villagrán

Es el mayor de los varones y trabaja como organizador de eventos y DJ de fiestas con su negocio propio llamado ‘Baranzt eventos’.

'Kiko' y su hijo Edson Villagrán. (Instagram @barantz_eventos)

Gustavo Villagrán

Vive en Querétaro al igual que su padre y la mayoría de sus hermanos. Tiene un negocio de food truck llamado ‘Queretacos’. Además, incursionó en la política como contendiente para una diputación del distrito XIII, en 2021.

'Kiko' y su hijo Gustavo Villagrán. (Instagram @gvillagran2021)

¿A qué se dedica Carlos Villagrán tras interpretar a ‘Kiko’?

El comediante informó a principios del 2023 que dejará de interpretar a ‘Kiko’. El anuncio se dio en una entrevista que dio al programa Hoy Día durante una conferencia de prensa.

“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo (...) Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”.

Actualmente el mexicano trabaja con el Circo Hermanos Caballero en su Gira del Adiós para despedir al personaje.

El actor comentó que ya tiene planes para después de despedir a su personaje: quiere viajar. “Tener la oportunidad de valerme por mí mismo para poder ir, no conozco Europa, y quisiera hacer un viaje con mi señora”.