¿Florinda Meza demandará a Carlos Villagrán por difamación? Esto responde la actriz

La actriz Florinda Meza acusó a Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de ‘Kiko’ en El Chavo del 8, de hacerse publicidad a costa de su imagen, aunque la viuda de ‘Chespirito’ argumentó que no piensa demandarlo por difamación luego de que el actor asegurara que mantuvieron un romance antes de que se relacionara con Roberto Gómez Bolaños.

“Yo nunca dije eso, al contrario, lo que digo es que para mí no existe nada de eso. A aquellos que se cuelgan de mí para buscar publicidad, simplemente los ignoro. Lo único que debo hacer es agradecerles porque al hacerlo me demuestran que debo ser una persona muy rentable, ya que hacen eso para jalar a la prensa”, aseguró en un encuentro con los medios de comunicación.

Meza, quien se hiciera popular como ‘Doña Florinda’, acudió a la develación de la placa por las 100 representaciones de la obra de teatro Ugo, Pako y Joseluiz, en donde la intérprete de 74 años reveló que “a todos los que hablan mal de mí, si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”.

Fue en una conferencia de prensa en donde Villagrán habló de su relación hace ya varios años, lo cual incluso se ha especulado que fue uno de los motivos de su distanciamiento con el también productor.

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió. La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con ‘Doña Florinda’?’, y yo les contaba la verdad: ‘No, ‘Doña Florinda’ anduvo conmigo’”, dijo quien también cuestionó la fecha de muerte de Bolaños al ver el cajón vacío durante su funeral.

Florinda Meza habló sobre los derechos de 'El Chavo del 8'. (Foto: Instagram @florindamezach1)

Florinda Meza asegura que ella debería otorgar derechos de El Chavo del 8

Aunque es Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, quien mantiene los derechos de sus programas e imagen, Meza aseguró que es ella quien tendría que estar en negociaciones con Televisa para volver a retransmitir el popular programa de televisión.

“Yo no puedo llegar a un acuerdo. Su hijo, sin que yo me enterara, estuvo en acuerdos, pero parece que algo no cuajó. No depende de mí, aunque yo fui colaboradora en los programas y deberían hablar conmigo, ya que no es cuestión de una herencia, es cuestión de derechos de autor”, argumentó quien aseguró desconocer detalles sobre la bioserie o haber sido contactada.