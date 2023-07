Vanessa Villagrán, hija menor de ‘Kiko’, revela que tiene cáncer: ‘Papá diario me habla, lloramos’

“Me diagnosticaron cáncer”, anunció Vanessa, hija del actor Carlos Villagrán, quien protagonizó el personaje de ‘Kiko’ en El Chavo del 8. “No lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía. Para mí y mi familia fue muy sorpresivo”, agregó.

El actor de 79 años, quien durante poco más de medio siglo interpretó frases cómicas como “¡Chusma, chusma, pfff!”, anunció a inicios de este año su gira del adiós, pues ya se retira de su personaje. Ha pasado los últimos meses reflexionando sobre su carrera y en enero dijo que quería viajar con su esposa, conocer Europa y escribir un libro.

“Definitivamente no somos perfectos, he fallado en muchas cosas. El hecho de tener tanto trabajo, yo estuve casado dos veces, tuve dos esposas”, dijo en enero el intérprete. Ahora enfrenta una situación complicada por la enfermedad de su hija.

¿Quién es Vanessa Villagrán?

Villagrán se casó dos veces y tuvo 6 hijos (Paulo, Sylvia, Samantha, Edson, Gustavo). Vanessa es la hija menor del actor y de Gache Rivera, tiene 40 años, ella es su mánager y también se dedica a crear contenido exclusivo en una plataforma de paga.

“Este perfil es un HOMENAJE a mi papá en vida. Manager del mejor del mundo, ‘Kiko’ y sí, es mi papeeto boneeto”, describe en su perfil de Instagram, donde tiene casi 85 mil seguidores.

A través de sus redes sociales, ella reveló este sábado que el 6 de junio recibió un diagnóstico que la ha llevado a visitar a seis oncólogos y a largas jornadas en hospitales, “no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de dios y aceptarla... Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”.

Aunque no explicó que tipo de cáncer tiene, Vanessa informó que está en tratamiento y tiene la ayuda de su papá: “a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí”.

En tanto, cuenta que su mamá Gache Rivera le prepara jugos de verduras, comida y la lleva al médico: “Siempre fuerte, siempre valiente. Diario me prende una veladora”.

También ha estado acompañada de su hermano Gustavo Villagrán: “diario me llama o escribe, se quedó conmigo en el hospital y me habla para ver que se me antoja de comer y preparármelo, me habla cuando me siento perdida y me da ánimos”.

“Hay gente que solo por morbo quiere saber. La gente real jamás se va. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras”, agregó.

En Facebook, ‘Kiko’ compartió el mensaje de su hija y escribió: “Fuerza”.

Vanessa tuvo dos niñas llamadas Zara y Scarllet, la primera murió luego de ser diagnosticada con mielo meningocele espina bífida.

“Mi hija siempre está conmigo, en las noches se va hasta que me ve dormida y a veces hasta masaje me hace, me hace reír y ve películas conmigo… Sé que allá arriba donde está mi pequeña Zara me cuida y está conmigo. Si alguien pasa por esto, igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo”.