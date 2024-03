¿Cómo llegó Don Camerino, personaje que interpretó Juan Verduzco, a ‘La Familia P. Luche’?

“¡Dueño de media Ciudad Peluche!”, es la frase que se solía escuchar cuando Don Camerino, interpretado por el fallecido Juan Verduzco, aparecía en La familia P. Luche (2002), programa protagonizado por Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

La familia P. Luche es una serie de tres temporadas creada por Eugenio Derbez que sigue las desventuras cómicas de Ludovico P. Luche en un mundo en donde casi todos los objetos están hechos de felpa.

Con el paso de los años, algunos de los actores que participaron en la serie han fallecido, el más reciente fue Juan Verduzco.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato”, se puede leer en una publicación de la Anda en el que se confirmó la muerte del intérprete.

El actor Juan Verduzco participó en varias producciones mexicanas. (Foto: Familia P. Luche / X / @andactores)

¿Cómo llegó Juan Verduzco a ‘La familia P. Luche’?

A finales de abril de 2020, Juan Verduzco protagonizó una entrevista con el conferencista Roberto Freymann en sus redes sociales.

En aquella conversación, Freymann le preguntó a Verduzco sobre su trayectoria profesional, experiencias personales dentro de la actuación y la forma en la que se concibió al personaje de Don Camerino.

“Recuerdo cómo surgió, pero no sé por qué. Me habló Eugenio y nada más me invitó a trabajar con él. Nada más, así fue”, explicó el intérprete entre risas.

Juan Verduzco tuvo una carrera de casi cinco décadas en el entretenimiento. (Foto: La Familia P. Luche)

Aunque Eugenio Derbez le llamó para colaborar juntos, en un principio Juan Verduzco no sabía los detalles de su personaje o cuanto tiempo iba a interpretar a Don Camerino.

“Yo fui hacer un programa... yo no sabía que esto iba a continuar, yo no supe... Nada más me dijo que iba a ser el jefe y que (el programa) se iba a llamar los peluches y no sé qué, así fue”.

En aquella ocasión, Juan Verduzco aseguró que participar en La familia P. Luche le dio la oportunidad de seguir colaborando con Derbez en otras producciones.

Juan Verduzco puntualizó que el personaje con el que más se identificó a lo largo de su carrera fue Don Camerino.

Don Camerino era un magnate de negocios en la serie de Eugenio Derbez. (Foto: La Familia P. luche)

¿Qué le pasó a Juan Verduzco?

La última vez que Juan Verduzco actuó en la pantalla chica fue con un proyecto llamado Esta Historia Me Suena de 2021. En la actualidad, el artista se mantenía alejado de las redes sociales y de los reflectores de la vida pública.

Aunque la Asociación Nacional de Actores compartió la noticia de Verduzco, no se revelaron las causas detrás de su muerte.

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, finaliza el comunicado de la Anda sobre Juan Verduzco.