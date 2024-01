Consuelo Duval detalla robo a su casa: No quiere recuperar nada por la ‘vibra’ que trae

La actriz Consuelo Duval, quien es reconocida por su participación en diversas producciones de la televisión mexicana, compartió cómo se siente en relación con el robo de su hogar en la Ciudad de México hace poco más de un mes.

El pasado 7 de diciembre, por medio de su cuenta de Instagram, Consuelo Duval publicó una serie de historias en las que explicó que le hurtaron varias pertenencias de su casa mientras ella estaba trabajando.

Tras aquella revelación, varios usuarios especularon sobre lo que había pasado en el hogar de la intérprete, incluso hay quienes mencionaron que el robo habría sido elaborado con inteligencia artificial; sin embargo, Duval desmintió las teorías:

“El método de ‘La Patrona’ o la inteligencia artificial no fueron los culpables del robo en mi casa. Fue el abuso de confianza de la persona que trabajaba conmigo en complicidad con personas de fuera”.

Consuelo Duval confirmó que no se usó la IA para robar su casa. (Foto: Instagram / @consueloduval)

¿Consuelo Duval podrá recuperar lo que se le robó?

La noche del pasado 13 de enero, durante una de las funciones de la obra Siete Veces Adiós, Consuelo Duval fue abordada por varios medios de comunicación que le preguntaron sobre la situación que atravesó a principios de diciembre:

“Dicen que es una banda muy grande (las personas que le robaron) la que estaba atacando a muchísimas familias mexicanas y ni siquiera son mexicanos, son colombianos”.

Se le preguntó a Duval si confrontaría a su exempleada por el robo de sus artículos, pero la actriz lo negó y aseguró lo siguiente: “que la ley haga lo que tenga que hacer”.

Consuelo Duval sufrió robo a su hogar a inicios de diciembre. (Facebook @ConsueloDuvalOficial)

Consuelo Duval agregó que, tras la situación, ha encontrado algunos objetos fuera de lugar dentro de su casa.

“No la he podido digerir, todavía pienso en eso y me siento vulnerable... destrozó mi casa... y mi paz emocional. Me gana la decepción y dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa, después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras”.

La intérprete puntualizó que no tiene interés de recuperar lo que se le robó, ya que le recordaría aquel episodio en su vida:

“Nada y ni quiero recuperar nada, eso ya no está bonito... ya trae una vibra, en mi casa toda la ropa que tiro, los cajos que vació, los tire... no quiero nada... lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá”.

Asimismo, Consuelo Duval puntualizó que no ha recibido amenazas, pero que se encuentra protegida en caso de cualquier situación.

¿El robo de Consuelo Duval está relacionado con el de Miguel Bosé?

El 24 de agosto del año pasado, a través de un comunicado, Miguel Bosé mencionó que un grupo de personas entró a su hogar en la CDMX, lo ataron con sus hijos y personal, mientras le robaban varias de sus pertenencias.

“Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto, estamos muy bien, mis hijos se portaron como dos valientes, admirables”, se puede leer en el comunicado de Miguel Bosé.

En el encuentro con los medios que tuvo Consuelo, se le preguntó si creía que su caso estaba relacionado con lo que le sucedió a Miguel Bosé: “Puede ser, puede ser, no sé aún, pero puede ser”.

Además de aquella intervención, Consuelo Duval no volvió a mencionar la situación que atravesó Miguel Bosé.