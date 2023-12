¿Consuelo Duval venderá su casa tras robo? Actriz está tomando terapia: ‘Me sacó de mi centro’

Consuelo Duval fue víctima de robo a su casa a inicios de diciembre por parte de quien era su empleada doméstica, misma que ya fue vinculada a proceso hace unos días.

Por esta razón, la actriz se ausentó de México unos días, y a su regreso por motivos de trabajo, incluyendo su aparición en los Premios Bravo 2023, su hijo Michelle compartió cómo se siente la actriz después de lo ocurrido.

“O sea, mi mamá está bien, creo que fue un proceso supercomplicado al principio, una violación de privacidad muy cañona, y pues mi mamá (...) es una buena alma, como que el de repente cuestionarte si ser tan bueno te puede jugar chueco es muy complicado, y más porque fue muy interno”, explicó el también actor en un encuentro con medios.

Consuelo Duval está remodelando su casa tras robo

Al cuestionarle si la actriz piensa irse a vivir del país o vender su casa para cambiar de residencia, el joven actor señaló que aún desconoce los planes que tenga su mamá, quien después de haber sufrido robo por parte de Lissandra ‘N’, está remodelando su vivienda.

“Esa casa ya está en reconstrucción, se van a tomar medidas de seguridad mucho más severas (…) eso es decisión de mi mamá (venderla o no), yo creo que por ahorita la está remodelando, no sé si para venderla o para reforzarla”, sentenció el hijo de Consuelo Duval.

Consuelo Duval aseguró que lo que pasó en su casa fue un robo y no un engaño con inteligencia artificial. (Foto: Cuartoscuro)

El joven actor dijo que él siente mucho cariño por esa casa, donde vivió gran parte de su vida, pero desconoce cuáles sean los próximos planes de la comediante.

“Al final del día también esa fue mi casa de infancia durante mucho tiempo, le tengo mucho cariño, yo estoy muy cerca de ahí para estar cerca de mi mamá, pero bueno, no sé, yo creo que ahí va”, agregó Michelle.

Consuelo Duval Está tomando terapia después de que robaran su casa

A dos semanas del robo, Consuelo Duval reapareció ante los medios de comunicación y dijo que, si bien no puede dar detalles sobre la investigación que sigue en curso, ella ya se encuentra trabajando en sí misma con terapia psicológica y psiquiátrica.

“Fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar y estoy trabajando para que este remolino de emociones que paso en mi casa ya esté tranquilo otra vez, (…) estoy en terapia psicológica y psiquiátrica y tratando de entender que el mundo es así”, compartió.

La actriz Consuelo Duval dijo que, a pesar de que le robaron cosas materiales, ella y su familia están bien. (Foto: Instagram @consueloduval)

Sin embargo, se dice consiente de que, a pesar de haber perdido bienes materiales, ella, su familia y sus mascotas se encuentran bien y no sufrieron ningún tipo de agresión.

“Hoy por hoy mi realidad es: no me pasó nada, no le paso nada a mis perros, sí fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperará trabajando como sé hacerlo”, compartió.