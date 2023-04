Consuelo Duval señala a Federica, de Kabah, de abandonar perros; Quijano procederá legalmente

Hace tres días, la cantante Federica Quijano compartió en su cuenta de Instagram una imagen que desató ‘la campal’ en los comentarios gracias a una declaración que hizo Consuelo Duval, señalando a Quijano de abandonar perros.

Aunque Duval no ha explicado a qué se refería con su comentario, la integrante de Kabah señaló que podría demandar a la comediante por difamación.

La foto de la discordia: Federica Quijano compartió imagen con un cachorro

La también diputada por el Partido Verde compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde tiene 227 mil seguidores, en la que aparece con una cachorra de color gris con blanco, explicando que es de una raza que ella siempre quiso y su hermano, ‘Apio’ Quijano, le obsequió.

“Le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella”, compartió.

Publicación de Federica Quijano en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

Aunque en los comentarios comenzó el debate sobre la compra de mascotas, ya que ella es conocida en Yucatán por rehabilitar y dar en adopción animales, el que más llamó la atención fue de la comediante Consuelo Duval, quien señaló a la cantante de Kabah de abandonar perritos por su comportamiento.

“Rezo por él. Para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘disque’ rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, señaló la actriz de La Familia P. Luche, aunque no respondió más comentarios.

Federica Quijano demandaría a Consuelo Duval por difamación

Al no obtener respuesta cuando le cuestionó a Consuelo por qué hizo esas declaraciones, Quijano mencionó que procedería legalmente contra la actriz, ya que estaba hablando mal de ella sin fundamentos.

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda, pero muchísimo, porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije ‘¿De qué me habla?’ O sea, y le mandé un mensaje en Insta y le dije qué onda. Me da muchísimo coraje”, dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Federica Quijano con un perrito hace muchos años. (Foto: Instagram / @federicaquijano)

Federica Quijano dijo que le parecía injusto que la señalaran de esa forma, pues ella se ha dedicado a rescatar animales para darlos en adopción y mejorar su calidad de vida, por lo que está pensando en hacer una denuncia.

“No está padre que una compañera te exponga sin saber lo que está diciendo eso. Me parece sumamente injusto y de muy mal gusto que una amiga o que consideras tu amiga no te pregunte (...) Yo creo que sí quiero proceder legalmente porque este es un tema de difamación, yo no tengo nada que esconder”, añadió.

De igual forma, explicó que algunos de los perritos que ha rescatado los dejó con una amiga porque sabía que estarían en buenas manos, y explicó que ella nunca le haría daño a un animal.

“Esos dos perritos se los quedó mi amiga y yo sabía que estaban en perfectas condiciones con ella porque ella es super protectora de animales, igual que yo. Me da mucha tristeza porque además los siete perritos que tengo son adoptados, tengo un gato, y veinte gallinas... jamás lastimaría a un ser vivo, me da muchísimo coraje”, señaló.