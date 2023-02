Erik Rubín responde rumores sobre supuesto ‘romance’ con Apio Quijano: ‘Es un show’

El anuncio acerca de la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta generó reacciones diversas en el mundo del espectáculo, sobre todo de apoyo y empatía por parte de los compañeros y colegas de ambas celebridades. Sin embargo también ‘despertó' rumores acerca de una supuesta infidelidad de Rubín con Apio Apio Quijano, integrante de Kabah.

Tras el mensaje que la conductora de Hoy y el intérprete de ‘Cuando mueres por alguien’, algunos internautas revivieron un video del 90′s Pop Tour y vincularon a los cantantes en un ‘romance’ que sería la causa del rompimiento de la pareja.

¿Por qué aseguran que Erik Rubín y Apio Quijano tienen un romance?

Las escenas del video en cuestión muestran algunos momentos de la gira musical en los que Erik Rubín y Apio Quijano están bailando, abrazándose y a punto de besarse.

Con visible molestia, el intérprete de ‘Antro’ pidió que no se le involucrara en un tema que no le compete y recalcó la profunda estima que tiene hacia la ahora expareja.

“Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas; me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Erik y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”, contó Quijano, quien también es conferencista.

Asimismo, señaló que él es parte de un espectáculo, por lo que todo lo que pasa es parte del mismo. “Lo que sucede en el escenario con Erik es una cuestión de puramente actuación y ya”, apuntó.

¿Qué dijo Erik Rubín sobre los rumores que lo vinculan con Apio Quijano?

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram Erik Rubín descartó de forma tajante los rumores y secundó la aseveración de Quijano.

“¿Oigan es neta?, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con le Apio, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos… señores, es un show”, comentó el intérprete de ‘Dame Amor’.

En su publicación, Rubí aseguró que se trata de una difamación y que dichas personas solo quieren hacer daño: “Me queda claro que hay gente muy idiota”, enunció.

Erik continúa su intervención con un ejemplo de cómo Apio Quijano también expresa esas mismas muestras de afecto en el escenario con otros cantantes, como Benny Ibarra, y destaca que también es parte del espectáculo.

En los comentarios de la publicación, destaca la respuesta de Andrea Legarreta, quien sale a la defensa de su expareja y le expresa todo el apoyo.

“La falta de empatía y respeto abunda… La capacidad de algunos para ver más allá de su propia 💩 es nula… Te amo”, escribió la conductora del programa matutino Hoy.