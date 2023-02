Andrea Legarreta y Erik Rubin anuncian su separación: ‘Nuestra historia se ha transformado’

Algunos dicen que ‘nada es para siempre’; las historias de amor terminan, tal como la de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes anunciaron que, tras casi 23 años de matrimonio, decidieron separarse.

Lo anterior lo compartieron el cantante y la conductora de televisión a través de Instagram con un video en el que ambos salen caminando mientras se abrazan.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…”, comienzan Andrea y Erik.

Andrea Legarreta y Erik Rubín: Su amor ‘se transformó’

Después de esto, explican que su separación se da en buenos términos, y que aunque ya no sea como pareja, mantienen un profundo cariño el uno por el otro, sobre todo por sus hijas y por los momentos que han vivido juntos a lo largo de más de 20 años de relación.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, aseguraron.

También compartieron que, a pesar de que no ha sido fácil, actualmente se encuentran viviendo su duelo en la etapa de aceptación y de reconocer que los amores cambian, y esto no precisamente tiene qaue ser malo.

“Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado! Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín aseguran que trabajarán en proyectos juntos

Legarreta y Rubín también informaron que se mantendrán trabajando de la mano en sus empresas, además de iniciar otros proyectos profesionales.

“Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz!”, aseguraron en su publicación.