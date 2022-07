‘Un proceso doloroso’: Ingrid Coronado habla de su separación de Fernando del Solar

La reciente muerte del presentador de tv Fernando del Solar el 30 de junio pasado tomó por sorpresa al medio del espectáculo; un día después de su fallecimiento, su exesposa y madre e sus hijos, Ingrid Coronado, emitió un comunicado de prensa en sus redes sociales lamentando este hecho y agradeciendo el apoyo, mencionando que sería lo único que diría al respecto.

Sin embargo, la también conductora de televisión compartió en una entrevista con Isabel Lascuráin -grabada antes del 30 de junio- cómo fue para ella vivir en matrimonio con Del Solar, quien fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en 2012 -año en que ellos se casaron-, así como su separación y lo que aprendió de ello.

Ingrid Coronado habla de su relación con Fer del Solar

En primera instancia, la exconductora de Venga la Alegría compartió lo que fue para ella recibir el diagnóstico de Fernando, con quien tiene dos hijos: Luciano y Paolo.

“La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llegan para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está a lado”, expresó Coronado en primera instancia, quien también aseguró que fue complicado alternar las diversas facetas de su vida para que todo estuviera en orden.

“Yo sé lo que es cargar no solamente con la estructura diaria: la casa, los hijos, el trabajo, sino lo que es también cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona [...] es un proceso fuerte y doloroso”.

Durante la plática con Lascuráin, Ingrid, de 48 años, vio en retrospectiva la situación y confesó que fue difícil para ella ya que no se sentía bien en ese momento, y llegó a la conclusión de que aquella experiencia le dejó un gran aprendizaje y le otorgó fortaleza para enfrentar otras situaciones de la vida.

“Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir. Venimos a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece; a veces son experiencias de las que uno quisiera huir”, expresó en primera instancia.

“Cuando estás en medio del caos, del torbellino emocional, lo que quieres es que se acabe. Yo sentí que los últimos años viví 100 años, como si hubiera vivido muchas vidas, esa es la sensación que he tenido en muchas ocasiones”, compartió Ingrid.

La exGaribaldi, quien recientemente escribió un libro llamado ‘Mujerón’, mencionó que, al momento de la separación de Fernando del Solar, ella prefirió no hacer ningún tipo de declaración para proteger a sus hijos que en ese momento eran muy pequeños; sin embargo, en su publicación decide expresar todo lo que vivió.

“El escribir este libro para mí fue el vencer uno de mis más grandes miedos, porque a pesar de que la gente me decía: ´¿Por qué no hablas?’, ‘¿por qué no dices tu parte?’ Por un lado, lo que yo quería era proteger a mis hijos y por otro también tenía miedo de hablar, estamos en una sociedad en la que a las mujeres no se nos permite decir nuestra verdad”, mencionó.

Coronado confesó que después de vivir un proceso que duró varios años, hasta ahora se sintió lista para compartir a la gente su experiencia de vida.

“Después de muchas terapias, cursos, talleres, leía todos los libros que pude para sentirme mejor, me encontré en con la posibilidad de decir: ‘Ok, ahora sí estoy lista para hablar de mí’” y fue como tomé la decisión de escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer”, finalizó con el tema.