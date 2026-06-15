SCJN analizará petición de eutanasia y suicidio asistido en México

En la SCJN se analizará una iniciativa relacionada con la eutanasia en México. (Shutterstock)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un caso sobre eutanasia y suicidio asistido.

En el Pleno, los ministros decidirán si dejan en manos de un Tribunal colegiado el caso de una mujer con cáncer que busca echar atrás distintos artículos de la Ley General de Salud.

En caso de que la propuesta pase, el asunto será turnado a alguno de los ministros para que elabore un proyecto de sentencia que se discutirá en los próximos meses.

¿Qué sabemos de las propuestas sobre la eutanasia en México?

La asociación civil Libertad para Morir dio una conferencia de prensa sobre su propuesta de Ley para la Asistencia Médica para morir en la CDMX.

Por dicha razón está recabando firmas de los ciudadanos para la legalización de la eutanasia o muerte digna en México.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana sobre el tema y se enfoca en que personas adultas con enfermedades graves e incurables que les generan un sufrimiento físico intolerable.

La ‘Ley Trasciende’, impulsada por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal, y la Coalición Muerte Digna Ya.

¿Qué países ya aprobaron la eutanasia?

El debate sobre la eutanasia se mantiene en distintas partes del mundo, impulsado por discusiones relacionadas con los derechos de los pacientes, la autonomía personal y los límites de la intervención médica en casos de enfermedad terminal.

La eutanasia es legal en solo algunos países. Los primeros fueron Países Bajos y Bélgica, que aprobaron esta práctica en 2002.

Desde entonces, otras naciones han seguido el mismo camino con marcos regulatorios específicos para garantizar que la decisión sea voluntaria y esté respaldada por evaluaciones médicas.

Otros países donde la eutanasia está permitida son Luxemburgo, Canadá, España, Colombia y Ecuador.

Sin embargo, en estos casos, los pacientes deben cumplir requisitos relacionados con enfermedades incurables, sufrimiento físico o psicológico insoportable y la manifestación expresa de su voluntad de morir.