INM entrega a dos personas ante autoridades por intento de incendio en estación migratoria de Tapachula

El INM entregó a dos personas migrantes que intentaron incendiar colchones en una estación migratoria de Chiapas.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este domingo que dos personas fueron remitidas a las autoridades como probables responsables de intentar provocar un incendio en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 1 y la madrugada de este domingo, cuando un grupo de personas extranjeras manifestó inconformidad con su proceso migratorio, según una tarjeta informativa del organismo migratorio, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INM aseguró que la situación fue atendida y que el orden quedó restablecido mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales.

El organismo añadió que no se registraron personas lesionadas y sostuvo que durante la intervención privilegió “el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.

Anteriormente se había señalado que los migrantes eran cubanos, alrededor de 40, que habían protestado tras conocer que serían deportados.

Según esos reportes, las personas habían sido trasladadas desde el centro del país a la estación Siglo XXI después de no acreditar su estancia regular en México y algunas prendieron fuego a colchonetas dentro de las instalaciones.

En el lugar se desplegaron policías municipales, estatales y federales, que establecieron un perímetro de seguridad y entraron al inmueble para recuperar el control, mientras las personas migrantes permanecieron bajo resguardo del INM.

Luis Rey García, del Centro de Dignificación Humana, declaró entonces que al recinto llegaban personas deportadas de Venezuela, Cuba y otros países, y denunció incomunicación y estancias de hasta diez días.

El activista estimó además que unos 65.000 migrantes permanecían varados en la frontera sur a la espera de resoluciones sobre sus trámites.

El INM no detalló la nacionalidad de las dos personas remitidas.

Un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023 provocó la muerte de 40 migrantes, un caso por el que el excomisionado de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a un proceso judicial por su probable responsabilidad, entre otros mandos de menor rango.