Dos años del incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez: Sobrevivientes exigen justicia

Miembros del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMIDF) comenzaron este jueves 27 de marzo una protesta pacifica frente al Palacio de Nacional para exigir justicia por los 40 migrantes que perdieron la vida en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrido hace dos años.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, ese incendio nos marcó la vida, ya nunca seremos los mismos, ni nuestra vida será igual, una reparación económica no es suficiente, ni todo el dinero del mundo nos va a regresar a nuestro familiar, si hubieran actuado en este momento cuando las personas estaban encerradas. Necesitamos justicia”, expuso Gretchen Kuhner, directora del IMUMIDF quien leyó el posicionamiento de una de las familias de los migrantes fallecidos en un centro migratorio de Juárez.

IMUMI Palacio Nacional Integrantes del IMUMI leyeron cartas abiertas al exterior de Palacio Nacional, para exigir justicia y disculpa pública al gobierno federal por las violaciones a los derechos humanos durante el incendio de la Estancia Provisional del INM en Ciudad Juárez, ocurrido hace dos años, el cual dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Con fotografías de las víctimas, cartulinas y flores blancas integrantes del colectivo se instalaron en las afueras de la sede del gobierno federal donde denunciaron la negligencia del Instituto Nacional de Migración (INM) centro donde los migrantes fallecieron debido a que las autoridades los dejaron encerrados pese al fuego.

“Es desesperante, frustrante no encontrar justicia donde claramente se han vulnerado los derechos de un ser humano, solo nos queda seguir luchando por nuestra familia”, expusieron los deudos en el posicionamiento ‘Dos años sin justicia ni reparación del daño’ compartido por la Fundación para la Justicia.

¿Qué piden los familiares de los migrantes fallecidos en un incendio en Ciudad Juárez?

Asimismo, familias de las víctimas denunciaron que permanece en su puesto el titular del INM, Francisco Garduño, encargado del centro donde los migrantes estaban detenidos el día del incendio.

“Nunca se dio seguimiento, nunca se dio nada. Es como si ya le hubieran dado vuelta la página, no pasó nada, no hubo culpables”, lamentó Javier Calvillo, líder en la defensa de migrantes en Ciudad Juárez. “Aquí no importa la vida, no importan los números, no importa el origen, aquí lo que importa es el poder y la impunidad. Y punto”, agregó.

Palacio Nacional Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) leyeron cartas abiertas al exterior de Palacio Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Las víctimas, incluyendo decenas de sobrevivientes con secuelas, son de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, que catalogó el hecho como un “crimen de Estado”.

Al respecto, Gretchen Kuhner indicó que algunas de las víctimas que sobrevivieron al incendio en la estación del Gobierno mexicano en Ciudad Juárez tienen secuelas irreparables.

“Hay dos chicos que han perdido miembros uno perdió una mano otro un brazo y no ha habido prótesis todavía en estos dos casos, hay otras personas de estos 27, que sobrevivieron que tienen el daño neurológico tan grande que no van a poder tener una vida normal otra vez, van a necesitar apoyo de por vida”, declaró Gretchen Kuhner.

La directora del IMUMIDF indicó que lo que exigen los familiares y los sobrevivientes del incendio es que las autoridades mexicanas emitan una disculpa publica, además de garantizarles que una situación similar no vuelva a pasar en el país.

* Con información de EFE