Hallan sin vida a estadounidense que salió a dar un paseo en San Miguel de Allende, Guanajuato

Un estadounidense fue encontrado sin vida en San Miguel de Allende (Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, Guanajuato)

En San Miguel de Allende, Guanajuato, un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido desde el pasado viernes, fue localizado sin vida este domingo.

El cadáver fue encontrado dentro de un cuerpo de agua ubicado en la zona de Boca de la Cañada, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno mantenían un operativo de búsqueda.

Desaparece estadounidense tras dar un paseo en San Miguel de Allende

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, informó que el operativo de búsqueda del ciudadano estadounidense comenzó el viernes 31 de julio cuando familiares reportaron la desaparición del hombre extranjero, cuya identidad por el momento no ha sido revelada.

Se sabe que el hombre de 60 años había sido visto por última vez en un punto entre las comunidades de Las Tinajas y Agustín González, a donde presuntamente salió a dar un paseo.

Tras recibir el reporte sobre la desaparición del ciudadano estadounidense, se activó la Célula de Búsqueda Municipal, integrada por elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Paramédicos.

Las autoridades informaron que la complejidad del terreno y la amplitud del área obligaron a extender el radio de búsqueda y mantener las labores durante todo el fin de semana.

El sábado 1 de agosto se sumaron al operativo de búsqueda del extranjero elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil del Estado con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Paz, lo que permitió extender la cobertura hacia cañadas, zonas serranas y cuerpos de agua.

Sin embargo, las labores también se complicaron debido a las intensas lluvias que cayeron durante la tarde del sábado.

La vegetación densa, los terrenos irregulares y el incremento en el nivel de arroyos y presas dificultaron el acceso de los rescatistas a varios puntos de la zona.

Fue la mañana de este domingo cuando, durante uno de los recorridos, los rescatistas localizaron el cuerpo del ciudadano estadounidense dentro de un cuerpo de agua ubicado en el perímetro donde se concentraban las acciones de búsqueda.

Tras el hallazgo, la zona fue resguardada y se notificó a la Fiscalía General de Guanajuato para llevar a cabo el procesamiento del lugar e iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Cuál es la principal línea de investigación de la muerte del estadounidense en Guanajuato?

De manera preliminar, las autoridades de seguridad informaron que con base en las condiciones del sitio donde fue localizada la víctima, una de las líneas de investigación apunta a que la persona pudo haber sufrido una caída o resbalón al cuerpo de agua.

Pero será la Fiscalía General del Estado la encargada de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del ciudadano extranjero, mediante los peritajes correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ya que las zonas serranas presentan cambios importantes en las condiciones del terreno.

“La Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio a extremar precauciones al realizar actividades en zonas serranas o de difícil acceso, especialmente durante la temporada de lluvias, ya que la abundante vegetación, el terreno accidentado y el incremento en el nivel de los cuerpos de agua pueden dificultar la orientación y aumentar el riesgo de accidentes”, señaló la dependencia.

San Miguel de Allende es una ciudad donde residen miles de ciudadanos extranjeros en retiro, principalmente estadounidenses, que han encontrado en este municipio las condiciones adecuadas para disfrutar del descanso tras concluir su vida laboral en su país de origen.