¿Más tormentas como la del sábado en CDMX? Así estará el clima en México esta semana

Afectaciones tras fuerte tormenta con granizo en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México el 1 de agosto.

¿Se volverá a caer el cielo? El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que las lluvias persistirán en gran parte del país, con intervalos de chubascos en Ciudad de México.

“El monzón mexicano, ocasionará lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y Durango, lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, chubascos en Baja California Sur", explicó el SMN.

Sin embargo, precisó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano.

Los estados que tendrán temperaturas superiores a 45 grados son Baja California y Sonora. Además, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Conagua advierte por fuertes lluvias

En cuanto a las lluvias, las autoridades pronostican:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur).

Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste).

Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste).

Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

La Conagua advirtió que las lluvias de fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, subrayó, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar precauciones.