‘Andy’ López Beltrán inicia gira ‘casa por casa’ por diputación en Tabasco

'Andy' López Beltrán comenzó su gira por Tabasco, a la espera de ser candidato de Morena por una diputación federal.

Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó un recorrido en el Distrito Federal 6 de Tabasco, localidad que busca representar con una diputación federal en las elecciones de 2027.

El objetivo del exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo de Morena es recorrer las 170 secciones electorales, con visitas a viviendas para platicar con los pobladores y escuchar su proyecto.

“Lo haremos siempre como nos enseñaron: desde abajo, casa por casa, con humildad y en contacto directo con el pueblo”, escribió López Beltrán en redes sociales.

Gira ‘casa por casa’ de Andrés Manuel López Beltrán: ¿Qué comunidades visitó?

En el arranque de su gira, Andrés Manuel López Beltrán visitó el sábado 1 de agosto las comunidades de Guayal, Tacotalpa; Manuel Buelta y Rayón, Teapa; Tamulté de las Barrancas, Centro Villahermosa, y Astapa, en Jalapa.

El recorrido representa la primera gira territorial pública de ‘Andy’ López Beltrán, aunque desde hace semanas ha participado en las llamadas “mesas de integración” en los municipios en donde se han reunido los aspirantes del partido.

‘Andy’ López Beltrán, el único aspirante de Morena por diputación en Tabasco

La semana pasada, el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, confirmó que ‘Andy’ es, hasta el momento, el único militante que ha expresado formalmente su interés por competir por la candidatura del Distrito 6.

Aunque sostuvo que el registro permanecerá abierto una vez que se publique la convocatoria, precisó que ningún otro aspirante ha manifestado su intención de buscar esa posición.

Selván García también rechazó las versiones que señalan que López Beltrán asumió el control político de Morena en Tabasco y aseguró que existe una relación de coordinación y que este ha reiterado que no intervendrá en las decisiones internas del partido en la entidad.

El dirigente recordó que ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, ha acompañado recientemente actividades partidistas en municipios que conforman el Distrito 6, como Centro, Teapa, Tacotalpa y Jalapa.

En medio de los cuestionamientos de la oposición por el activismo de algunos morenistas antes del inicio formal del proceso electoral, Selván García reveló que quienes aspiran a una candidatura firmaron una carta de deslinde para evitar que el partido sea responsabilizado en caso de incurrir en actos anticipados de campaña.

Explicó que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena impartió una capacitación jurídica para informar a los aspirantes sobre los límites que establece la legislación electoral y advirtió que cualquier infracción será responsabilidad individual.

Añadió que el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena prevé que el registro para las coordinaciones distritales federales inicie el 3 de agosto, sujeto a la publicación de la convocatoria; mientras que las coordinaciones municipales comenzarían el 21 de septiembre y las distritales locales el 8 de octubre.

En su momento, Andrés Manuel López Beltrán declaró que no considera tener ventaja sobre nadie y que competirá en igualdad de condiciones.

Con el inicio de estos recorridos por las 170 secciones electorales del Distrito 6, López Beltrán da el primer paso visible de una estrategia territorial, aunque sin contar con la convocatoria oficial de Morena para el registro de los “coordinadores” de la defensa de la transformación.