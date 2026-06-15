Morena ya tiene sustituto de ‘Andy’ López Beltrán: ¿Quién es el nuevo secretario del partido?

El dirigente de Campeche reemplazará a Andrés Manuel López Beltrán en uno de los cargos clave dentro de la estructura nacional del partido.

Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales del partido, como el nuevo secretario general, en reemplazo de Andrés Manuel López Beltrán.

De acuerdo con un comunicado de Morena, el cambio se da como parte del “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027″.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informa (...) que designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del Partido”, detalló el instituto político.

Salazar es abogado y fue delegado regional de los Programas de Bienestar en Campeche, así como el líder del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en esa entidad.

El Secretario General de Morena es el segundo al mando en la dirigencia, una pieza clave en un partido que cuenta con más de 12.2 millones de militantes y afiliados.

Su función principal, de acuerdo a los estatutos del partido, es la administración interna, la coordinación operativa, convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y del seguimiento de los acuerdos. También representará política y legalmente a Monrea en ausencia de la o el dirigente nacional.

La Secretaría de Organización además encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral.

También es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados.

Ariadna Montiel se integra a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Morena también anunció que se integró a la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, y al nuevo secretario y delegado en funciones, Manuel Zavala, a la Comisión Nacional de Elecciones que preside Citlalli Hernández Mora, electa en el pasado Congreso Nacional.

La Comisión Nacional de Elecciones tiene las siguientes atribuciones:

Propone al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales interno.

Recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar.

Participa en los procesos de insaculación.

Determina la inclusión de aspirantes en las encuestas.

Lleva a cabo ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas.

Resguarda la documentación relacionada con los procesos electorales.

El partido reiteró su compromiso con “la transformación” de México.

“Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación”, finalizó el partido.