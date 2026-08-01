¿Qué papel tuvo el hijo de ‘El R1’ en el asesinato de Valeria Márquez? Las claves del caso

Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza por un hombre que se hizo pasar por un repartidor. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro).

A más de un año del asesinato de Valeria Márquez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, reveló un nuevo indicio que vincula directamente a Ramón Ángel ‘N’ con el caso de la influencer.

La detención de ‘El R1’, como es conocido el líder de la célula delictiva de ‘Los Rs’, fue resultado de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ya que Ramón Ángel ‘N’ fue identificado como el presunto autor intelectual.

Tras esta detención, las autoridades relacionaron al líder criminal con el caso de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada en mayo de 2025 cuando se encontraba en su salón de belleza Blossom: The Beauty Lounge.

¿Por qué Valeria Márquez y el hijo de ‘El R1’ se conocían?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, brindó nuevos detalles sobre el caso de Valeria Márquez durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 31 de julio.

El funcionario explicó que ‘El R1’ está vinculado con el asesinato de la dueña del salón Blossom: The Beauty Lounge debido a que Francisco ‘N’, hijo del líder de ‘Los Rs’, llegó a ser pareja de Valeria.

“El hijo de ‘El R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones”, aseguró García Harfuch, aunque no dio más detalles al respecto.

Valeria Márquez presuntamente tenía una relación con el hijo de 'El R1'. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuál fue el papel de Francisco ‘N’, el hijo de ‘El R1’?

En la conferencia, el secretario de Seguridad explicó que ‘Los Rs’, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está relacionada con diferentes hechos violentos, además del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en múltiples hechos violentos en la región, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025”, comentó.

Omar García Harfuch aseguró que fue Francisco ‘N’ quien se acercó a su padre para solicitar el asesinato de Valeria Márquez. La joven tenía 23 años y, además de ser creadora de contenido, era modelo y dueña del salón Blossom: The Beauty Lounge.

“El hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Esto ya se va a probar”, compartió. Sin embargo, la investigación continúa, ya que hasta este momento se desconoce el paradero de Francisco ‘N’.

“(El caso de Valeria Márquez) es una investigación distinta a la del alcalde Carlos Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios para encontrar a la otra persona relacionada con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, dijo García Harfuch.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez? Cronología del caso

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025. Aquel día, la joven realizó una transmisión en vivo desde su salón de belleza, donde compartió que un repartidor había acudido a buscarla cuando ella no estaba.

No obstante, la situación le pareció extraña, ya que el hombre no quiso dejar el paquete sin verla antes. La explicación que recibió la colaboradora que estaba en Blossom: The Beauty Lounge fue que necesitaban tomarle una fotografía a Valeria con el paquete.

“Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondié’ (...) a lo mejor me iban a matar”, comentó la joven antes de que ocurrieran los hechos. Minutos después, un hombre llegó al establecimiento y preguntó por ella.

Cuando Valeria Márquez se identificó, el sujeto le disparó en varias ocasiones. Parte del ataque quedó grabado en la transmisión en vivo, que aún permanecía activa y fue finalizada por la colaboradora del salón de belleza en cuanto se dio cuenta de lo ocurrido.

Valeria Márquez tenía 23 años y se dedicaba a crear contenido de moda y belleza, además de atender su salón. (Foto: Captura de pantalla)

Las autoridades acudieron al lugar y la Fiscalía General de Justicia de Jalisco abrió una investigación por el delito de feminicidio. Además, realizaron entrevistas y comenzaron a recabar indicios.

Días después, Denis Rodríguez, vocero de la fiscalía, aseguró que la persona que cometió el crimen presuntamente era un sicario que actuó por encargo, debido a que tuvo que preguntar quién era Valeria Márquez antes de cometer el asesinato.

Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos llegó a relacionar el caso con Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Doble R’, identificado como integrante del CJNG, la Fiscalía negó esta versión.