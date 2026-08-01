Los negocios de la familia Botello: Estas son las empresas del CJNG encabezadas por ‘El Cachas’

(Fiscalía del Estado de Jalisco)

Según el Departamento del Tesoro, ‘El Cachas’ fue vinculado al centro de entrenamiento Rancho Izaguirre. (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Botello Rodríguez, alias ‘El Cachas’, no sólo es uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también se le relaciona con la empresa mexicana de calzado infantil, Bubux Baby Shoes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que Boltello Rodríguez y sus familiares forman parte del esquema de lavado de dinero del CJNG.

Al menos seis integrantes de la familia Botello están al frente de cuatro empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y sancionadas por EU.

El gobierno de Estados Unidos señala que ‘El Cachas’ fue arrestado en 2018 por el Gobierno de México mientras se desempeñaba como guardaespaldas de Rosalinda González, esposa del líder histórico del CJNG.

‘El Cachas’ supervisó las operaciones del CJNG en varios territorios mexicanos.

¿Cuáles son las empresas del CJNG lideradas por ‘El Cachas’?

‘El Cachas’, de 49 años, se desempeñó como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y Guanajuato en 2014, según registros federales.

Autoridades estadounidenses han identificado a cuatro empresas que pertenecen a ‘El Cachas’ y su familia, las cuales tienen presencia en cuatro estados:

Bubux Baby Shoes S.A. de C.V.: Empresa que se dedica a la venta de calzado infantil, principalmente en Guanajuato.

Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.: Empresa de cultivos para bebidas ubicada en Nayarit.

Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V: Empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco, que cuenta con permisos para que sus elementos puedan portar armas de fuego.

S.A. de C.V: Empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco, que cuenta con permisos para que sus elementos puedan portar armas de fuego. Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.: Empresa de tequila y agave ubicada en Jalisco.

La esposa, hijos, sobrinos y un primo de Gerardo Botello ‘El Cachas’ están relacionados con actividades en las empresas sancionadas por el Tesoro estadounidense, así como en la estructura del CJNG.

Según el organigrama del CJNG publicado por autoridades de Estados Unidos, los familiares de Gerardo Botello Rozalez que operan en el Cártel Jalisco Nueva Generación son:

Liliana Cisneros Tapia : Secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific.

: Secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz : Secretario del consejo de administración de Green Agropacific.

: Secretario del consejo de administración de Green Agropacific. Edgar Gerardo Botello Ortiz : Tesorero del consejo de administración de Green Agropacific.

: Tesorero del consejo de administración de Green Agropacific. Ricardo Botello Ortiz : Tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel.

: Tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel. Miguel Ángel Ayala Botello : Ocupa un puesto de liderazgo en Bubux, además de que fue titular de la Dirección de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán.

: Ocupa un puesto de liderazgo en Bubux, además de que fue titular de la Dirección de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán. Gustavo Botello Rodríguez : Operador del CJNG detenido el año pasado y acusado por narcotráfico, además de que fue policía municipal en Tepalcatepec, bajo el mando de Miguel Ángel Ayala.

: Operador del CJNG detenido el año pasado y acusado por narcotráfico, además de que fue policía municipal en Tepalcatepec, bajo el mando de Miguel Ángel Ayala. Wiliam Geovanni Botello Rodríguez: Operador del CJNG y posteriormente policía municipal en Tepalcatepec.

Al menos seis integrantes de la familia Botello están al frente de cuatro empresas vinculadas al CJNG.

¿Por qué se le relaciona con el Rancho Izaguirre?

Según el Departamento del Tesoro, ‘El Cachas’ fue vinculado al centro de entrenamiento Rancho Izaguirre, donde el CJNG reclutaba miembros para su organización criminal mediante métodos atroces y coercitivos.

Agregó que las actividades delictivas de ‘El Cachas’ también incluyen el huachicol o robo de combustible.

“En los últimos años, ‘El Cachas’ y sus sobrinos, Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez, han operado una célula del CJNG”, recalca.

En septiembre de 2025, Gustavo Botello fue arrestado por el Gobierno de México acusado de narcotráfico.