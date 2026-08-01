Arantza gana el duelo de salvación en ‘La Casa de los Famosos’: ¿A quién sacó de la placa de eliminación?

La primera gala de eliminación de 'La Casa de los Famosos México' se realiza este domingo. (Foto: Cuartoscuro/ Fotoarte El Financiero)

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a uno de sus momentos más importantes con el duelo por la salvación, una prueba que terminó por modificar la placa de nominados y dejó definida la lista de participantes que competirán por permanecer en el reality.

La actriz Arantza Ruiz fue la gran protagonista de la noche al imponerse en el enfrentamiento por la salvación. La participante retó al influencer Fede Vigevani, quien había obtenido ese privilegio tras convertirse en el primer líder de la temporada, y logró arrebatarle el beneficio después de superar la prueba.

Con el poder ya en sus manos, Arantza tomó la decisión durante la gala del viernes y reveló públicamente a quién quería sacar de la placa de eliminación, una elección que sorprendió tanto a los habitantes como a los seguidores del programa.

¿Quién ganó la salvación en ‘La Casa de los Famosos’?

El primer duelo por la salvación enfrentó a Fede y Arantza Ruiz en una dinámica que definía quién tendría la facultad de modificar la placa de nominados.

La prueba consistió en lanzar pelotas por una rampa para hacerlas caer en dos figuras asignadas a cada competidor. El objetivo era completar primero tres aciertos entre ambas zonas y quedarse con la victoria.

Fede Vigevani tenía la salvación en su poder; sin embargo, perdió el duelo de este viernes. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Desde el inicio, ambos buscaron aprovechar cada lanzamiento, pero fue Arantza quien mostró mayor precisión y consiguió sumar los puntos necesarios antes que su rival.

Con ese resultado, la participante le arrebató el poder de salvación a Fede y obtuvo el derecho de decidir qué habitante abandonaría la placa de nominación antes de la primera gala de eliminación.

¿A quién salvó Arantza Ruiz de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’?

Después de ganar el duelo, Arantza sorprendió al anunciar que utilizaría el beneficio para salvarse a sí misma, por lo que dejó de formar parte de la placa de eliminación.

Al explicar su decisión, comentó que le costó trabajo elegir porque pensó en hacer algo distinto, aunque finalmente optó por asegurar su permanencia una semana más dentro de la competencia tras haber ganado el duelo de manera legítima.

Con ese movimiento, la placa quedó integrada por:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Ellos dependerán del voto del público para mantenerse en el programa. Uno de ellos se convertirá este domingo en el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Cuándo es la primer gala de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’?

La primera gala de eliminación se llevará a cabo este domingo. La transmisión comenzará con la pregala a las 20:00 horas, mientras que la gala principal iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Las Estrellas y ViX.

Las votaciones permanecen abiertas únicamente en los horarios establecidos por la producción. El domingo pueden realizarse desde el inicio de la pregala y hasta que Galilea Montijo anuncie en vivo el cierre de la votación.

El sistema utiliza voto positivo, por lo que los espectadores deben elegir al habitante que desean mantener dentro de la casa. Para participar realiza los siguientes pasos

Ingresa al apartado “VOTA” del sitio oficial de La Casa de los Famosos .

. Selecciona tu concursante favorito

Confirmar el voto

En México, cada usuario dispone de un voto gratuito y quienes cuentan con una suscripción a ViX Premium pueden emitir diez votos adicionales. Al finalizar la gala dominical, el participante con menor respaldo del público abandonará la competencia y se convertirá en el primer eliminado de la temporada.