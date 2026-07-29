Primera nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala?

'La Casa de los Famosos México' 2026 llega a su primera nominación de la temporada. (Fotoarte El Financiero/lacasadelosfamososmexico)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llega a su primera gala de nominación este miércoles 29 de julio, una dinámica que marca el rumbo del reality, porque los participantes deben decidir con estrategia qué compañeros pondrán en riesgo de eliminación.

Hasta ahora, la convivencia de los habitantes en La Casa de los Famosos México 4 se ha mantenido relativamente tranquila; sin embargo, el panorama podría cambiar una vez que se conozca a los famosos que integrarán la primera placa de nominados.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México 4'. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM) (Graciela López Herrera)

¿A qué hora ver la primera nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

La primera gala de nominación se lleva a cabo este miércoles 29 de julio y es conducida por Odalys Ramírez y Diego de Erice.

La transmisión comienza a las 10:00 de la noche, tiempo del centro de México. No obstante, en algunas ocasiones el primer habitante entra al confesionario durante la pregala, a cargo de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la cual inicia a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver la primera nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY?

La gala de nominación puede verse en vivo a través de Canal 5, en televisión abierta.

También está disponible en ViX Premium, plataforma que además ofrece acceso a la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México mediante una suscripción de pago.

¿Quién es el primer nominado de ‘La Casa de los Famosos México 4′?

El primer integrante de la placa de nominación es Aldo Rendón, quien quedó automáticamente en riesgo de eliminación tras una dinámica realizada durante la gala de estreno.

La responsable de tomar esa decisión fue Arantza Ruiz, quien tuvo que designar a uno de sus compañeros por una dinámica durante la gala de estreno de La Casa de los Famosos México 4.

Aldo Rendón es el primer nominado de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: CapturaLacasadelosfamososmexico)

¿Cómo será la primera nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Aunque en otras semanas pueden implementarse dinámicas especiales, para la primera gala de nominación de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México no se anunció ninguna modalidad extraordinaria.

Por ello, los habitantes ingresan al confesionario para otorgar dos puntos a un compañero y un punto a otro, con el objetivo de definir a los primeros nominados del reality.

¿Quiénes son los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

La cuarta temporada se convirtió en la edición con más participantes en la historia del reality, ya que, tras los tres ingresos sorpresa, el elenco quedó conformado por 18 habitantes.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

Cabe destacar que Fede Vigevani participa como el habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México una dinámica inédita en el reality. Su misión consiste en cumplir retos asignados por el público para intentar desestabilizar la convivencia sin que sus compañeros se den cuenta.

De acuerdo con lo informado por Galilea Montijo, el creador de contenido no puede ganar la competencia y llevarse el millonario premio.