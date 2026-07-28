Emmanuel Chiang, eliminado de ‘MasterChef’, asegura que comer rico y sano es posible sin dejar la garnacha

Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Emmanuel Chiang dejó claro que llevar un estilo de vida saludable no significa renunciar a los antojitos mexicanos. El influencer fitness aseguró que es posible disfrutar de platillos tradicionales como gorditas, quesadillas o barbacoa, siempre que exista un equilibrio entre la alimentación, las porciones y la actividad física.

En entrevista, el exparticipante de MasterChef 24/7 compartió algunos de los hábitos que sigue para cuidar su alimentación, además de hablar sobre el romance que encontró dentro de la competencia y recordar el platillo que puso fin a su paso por la cocina más famosa de México.

Emmanuel Chiang es el eliminado 11 de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Emmanuel Chiang comparte sus consejos para comer saludable sin dejar los antojos

Emmanuel Chiang confesó que, pese a dedicarse al mundo fitness, disfruta de los postres, las garnachas, las gorditas, las quesadillas y otros platillos típicos de la gastronomía mexicana.

Sin embargo, explicó que la clave está en mantener un balance entre esos gustos, el ejercicio y el control de las porciones.

“Que sepan cómo prepararlo, con qué ingredientes y comer sano y rico. Muchas veces las personas que cuidamos nuestro cuerpo preparamos todo hervido o al vapor, pero siempre puedes variarle; debes recurrir al nutriólogo o conocer el valor nutrimental”.

El influencer también compartió algunas recomendaciones que, desde su experiencia, le han funcionado al momento de cocinar.

“El azúcar no la recomiendo para nada. Cocinar con aceite de coco y aguacate; el aceite de oliva no es bueno para cocinar, es para acompañar cosas frías. Se debe intentar dejar el aceite vegetal; es necesario para una fritura o capeado, pero debe estar muy caliente para que al momento de cocinar no se absorba tanto”.

Además, aconsejó escurrir los alimentos después de freírlos, dejar que reposen unos minutos, incluir más verduras en la alimentación, experimentar con preparaciones como la mantequilla clarificada y buscar alternativas que permitan ahorrar al momento de hacer las compras del supermercado.

Emmanuel Chiang dio recomendaciones personales para cocinar. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Emmanuel Chiang encontró el amor en ‘MasterChef 24/7’

Además de llevarse una experiencia culinaria, Emmanuel Chiang encontró el amor dentro del reality al iniciar una relación con Ixdit Vega.

El influencer fitness recordó que desde el primer momento sintió interés por ella, aunque conquistarla no fue sencillo.

“Desde que la vi me gustó, es muy bonita. Al principio me ignoró, me la puso difícil, aunque nunca fue grosera; solo marcó sus límites. Es cariñosa y un gran ser humano”.

Chiang adelantó que espera emprender nuevos proyectos junto a Ixdit una vez que ella concluya su participación en MasterChef 24/7.

“Voy a empezar un canal de comida y un canal de fitness. Me gusta motivar a la gente, cuidar su alimentación y contagiarles el amor por el ejercicio”.

¿Cómo fue la eliminación de Emmanuel Chiang en ‘MasterChef 24/7’?

El platillo que marcó la despedida de Emmanuel Chiang fue un corte de carne de cerdo acompañado de salsa de blueberry y puré de papa.

Cada uno de los jueces de MasterChef encontró un aspecto distinto por mejorar: uno cuestionó la salsa, otro la cocción de la carne y otro consideró que el platillo tenía un exceso de picante.

Para el exparticipante, uno de los mayores retos del programa fue cocinar para tres chefs con gustos muy diferentes: “Presentar el platillo ante los chefs es muy difícil porque son tres paladares diferentes. Le debes dar gusto a uno que le gusta el picante, al otro que prefiere lo ácido y a uno más que es dulce; carne a tres cuartos, término medio o bien cocida. Lo primero que debes hacer es conocerlos”.

Pese a quedar fuera de la competencia, Emmanuel aseguró que su principal satisfacción en la cocina siempre será provocar una sonrisa en quienes prueban sus platillos.

“Debes cocinar neutro para que todos puedan disfrutarlo, pues ver su sonrisa en el rostro es de lo mejor que te puede pasar”.

Finalmente, recordó que su salida fue especialmente emotiva, ya que incluso el chef Poncho Cadena no pudo contener las lágrimas durante su despedida.

¿Quién es Emmanuel Chiang?

Emmanuel Chiang es un creador de contenido, atleta e influencer fitness originario de la Ciudad de México. Nació el 18 de enero de 1994 y ganó popularidad por compartir en redes sociales rutinas de entrenamiento, calistenia y consejos sobre alimentación saludable, además de reunir una comunidad de miles de seguidores.

Antes de integrarse a MasterChef 24/7, participó en la sexta temporada de Exatlón México, donde formó parte del equipo azul. Tras su paso por el reality deportivo, continuó desarrollando contenido relacionado con el ejercicio y el bienestar.

Durante la pandemia también incursionó en la gastronomía al emprender un negocio de comida llamado “Los Tacos del Mamado”, proyecto que se volvió viral en redes sociales y le valió el apodo de “el taquero más sexy de México”, pero actualmente no tiene el proyecto aunque se replanteó abrirlo.