Broma le sale cara: Bar en EU que prometía cerveza gratis el ‘día que muriera Trump’ pierde su licencia

Minocqua Brewing Company, que prometió cerveza gratis el día de la muerte de Trump, pertenece al activista Kirk Bangstad.

Un bar del estado de Wisconsin que prometió regalar cerveza a sus clientes el día que muriera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perderá su licencia para vender alcohol, informa este martes el medio Fox News Digital.

El Departamento de Hacienda de Wisconsin comunicó a Minocqua Brewing Company, que cuenta con dos establecimientos en el estado, que su licencia será revocada a partir del próximo 4 de agosto por transportar cerveza enlatada desde Illinois sin los permisos correspondientes.

El pasado 22 de enero, la empresa sugirió en una publicación en Facebook que ofrecería una promoción de “cerveza gratis todo el día” cuando muriera Trump, aunque no mencionaba explícitamente el nombre del mandatario.

Tras el fallido intento de asesinato contra Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del pasado abril, la cervecería publicó: “Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis”.

Minocqua Brewing Company pertenece al activista de izquierdas Kirk Bangstad, quien prometió “luchar con uñas y dientes” para mantener abierto su negocio.

“Tendrán que sacarme a la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos”, escribió Bangstad en un comunicado en el que también pidió a sus clientes que contribuyeran a un fondo para cubrir los costes legales derivados de la revocación de la licencia.

La cervecería Minocqua Brewing Company causó polémica tras prometer cerveza gratis el día de la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump flexibiliza reglas ambientales para la industria espacial

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que agilizará la concesión de licencias para el sector espacial comercial relacionadas con el lanzamiento y reingreso de naves espaciales, lo que beneficiará a empresas como SpaceX y Blue Origin, que ya no deberán cumplir ciertos requisitos ambientales para obtener sus licencias.

La norma propuesta de la Administración Federal de Aviación (FAA) permite a la agencia eximir del cumplimiento de 13 leyes federales, calificadas por el Gobierno Trump como “innecesarias”, para otorgar ciertas licencias y permisos para vuelos espaciales comerciales y plataformas de despegue.

Entre las regulaciones que no serán aplicadas está la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley de Aire Limpio y la Ley Nacional de Preservación Histórica.

La administración de Trump aseguró que los requisitos necesarios para proteger la salud y la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos no se verán afectados con la nueva política.

La medida, que beneficiará enormemente a SpaceX, de Elon Musk, amigo del presidente Trump, y a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, que también ha mostrado apoyo al republicano, se basa en una orden ejecutiva que pretende “fomentar” la competencia en la industria espacial comercial.

La FAA destacó que en los últimos cinco años ha autorizado más operaciones espaciales comerciales que en las tres décadas anteriores, incluyendo un récord de 204 en el año fiscal 2025. La previsión de la agencia para el sector espacial comercial proyecta hasta 4.288 operaciones durante la próxima década, pasando de 214 este año a 507 en 2036.