¿Quién es Romina Hinojosa, ciclista mexicana que compite en el Tour de Francia y es novia de Isaac del Toro?

Romina Hinojosa es una ciclista mexicana que compite en el Tour de Francia. (Foto: ChatGPT/Shutterstock)

Romina Hinojosa hace historia para el ciclismo mexicano luego de que fue confirmada como una de las integrantes del Intermarché-Lotto Ladies que participa en el Tour de Francia Femenino 2026, una de las carreras más importante del calendario internacional de este deporte.

La mexicana se ha consolidado como una de las principales exponentes del ciclismo de ruta en el país gracias a sus actuaciones en competencias europeas, sin embargo, no descuida su formación académica pues estudia Nutrición.

Además, ha llamado la atención por su relación con Isaac del Toro, quien recientemente subió al podio del Tour de Francia al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general.

El Tour de Francia es una de las competencias en ciclismo más importantes a nivel internacional. (Foto: Shutterstock)

¿Quién es la ciclista mexicana Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa nació el 30 de noviembre de 2002 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero posteriormente se mudó a Nuevo León. A sus 23 años se ha consolidado como una de las ciclistas mexicanas con mayor proyección internacional gracias a sus resultados en Europa y su participación en competencias de la UCI.

Desde temprana edad comenzó a correr en pruebas nacionales e internacionales, especializándose en etapas de montaña, una de las características que más la distinguen dentro del pelotón.

Además de su carrera deportiva, Romina estudia la licenciatura en Nutrición, formación que combina con los entrenamientos y las competencias del calendario internacional, informó N+.

Ella comenzó su trayectoria en AR Monex, proyecto para descubrir nuevos talentos, después se integró al conjunto belga Lotto Cycling Team por dos años, donde consiguió consagrarse segunda en la rama femenil élite del Campeonato Nacional de Ciclismo.

Gracias a desarrollar su carrera deportiva en Europa, adquirió experiencia frente a algunas de las mejores ciclistas del mundo, consolidándose como una pieza importante dentro del equipo Intermarché-Lotto Ladies.

Fuera de las competencias, también ha ganado popularidad por su relación con el ciclista Isaac del Toro, una de las máximas figuras del deporte mexicano en la actualidad.

Hinojosa lo conoció en 2023, coincidieron en el Tour de l’Avenir, un torneo francés y ella celebró la victoria del ciclista en el Tour de Francia con una serie de imágenes en redes sociales.

Intermarché-Lotto Ladies confirma a Romina Hinojosa para el Tour de Francia 2026

El equipo Intermarché-Lotto Ladies anunció la alineación con la que participa en el Tour de Francia Femenino 2026, competencia en la que Romina Hinojosa representa a México.

El director deportivo, Geert Verbeke, explicó que la selección se realizó considerando el recorrido, el estado físico de cada corredora y el equilibrio del equipo para afrontar las distintas etapas.

Sobre la mexicana, destacó sus condiciones para las jornadas de mayor exigencia.

“Marieke Meert y Romina Hinojosa Cruz se sienten como en casa en terrenos más duros y han demostrado repetidamente su compromiso con el equipo a lo largo de la temporada”.

La escuadra también estará integrada por Sandrine Tas, Linda Riedmann, Elisabeth Ebras, Sterre Vervloet, Dina Boels y Marieke Meert, quienes buscarán protagonismo en las diferentes etapas de la competencia.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia Femenino 2026?

El Tour de Francia Femenino 2026 comienza el 1 de agosto y reúne a las mejores ciclistas del mundo en una de las competencias más prestigiosas del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Para Romina Hinojosa es una oportunidad de consolidar su carrera en el máximo nivel del ciclismo internacional y de convertirse en una de las mexicanas con mayor presencia en esta histórica prueba.