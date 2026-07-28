Feminicidio de Dafne Zapata: Vinculan a proceso a Danna Yanina ‘C’; ‘Le amarraron las manos’, dicen sus padres

Danna Yanina fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio de Dafne Zapata.

Danna Yanina ‘C’, presunta relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata, fue vinculada a proceso la tarde de este martes 28 de julio.

Tras la audiencia, los padres de Danna Yanina ‘C’ aseguraron que no hay pruebas y que “todo está en dichos”, además de que no dejaron que la joven se defendiera, además de que no llegó su denuncia ni nada para complementar la carpeta.

“No dejaron que mi hija se defendiera, le amarraron las manos... Estamos trabajando con algo que prácticamente nosotros no pudimos aportar... Esto es injusto, sinceramente no se vale, y hay muchas cosas que poco a poco van a ir saliendo”, comentó el padre de Danna Yanina ‘C’, quien aseguró que los argumentos de las autoridades fueron con una “carpeta en blanco”.

El padre de la presunta relacionada con el feminicidio de Dafne explicó que su hija es alumna de la academia militar ubicada en Tamaulipas, y que cuenta con los comprobantes para demostrarlo.

Feminicidio de Dafne Zapata: ¿Por qué vincularon a proceso a Danna Yanina ‘C’?

Durante la audiencia, la jueza de control María Ciria Mora González consideró que existen datos de prueba para presumir su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata en la academia militar Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

La defensa de Danna Yanina ‘C’ solicitó la comparecencia de más de 30 testigos, entre ellos personas relacionadas con la academia militarizada Doenitz y exalumnos, con el objetivo de aportar elementos a favor de la imputada y ejercer su derecho de interrogatorio y contrainterrogatorio.

La continuación de la audiencia fue aplazada debido a que no se presentaron todos los testigos citados. La defensa informó que únicamente acudieron nueve de las 32 personas convocadas, por lo que se amplió el plazo constitucional para continuar con el desahogo de testimonios.

El caso de Dafne Zapata ha generado una fuerte movilización social y llamados de justicia por parte de familiares y colectivos, mientras la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de otras personas que pudieran estar relacionadas con la muerte de la menor.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha señalado públicamente que existen más personas que deben ser investigadas por su posible participación en los hechos ocurridos dentro de la academia.

La muerte de la adolescente es investigada como feminicidio por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión.

La sentencia no es condenatoria, y Danna Yanina ‘C’ permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones, que tomarán tres meses, por lo que fue trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

Danna Yanina ‘C’ fue detenida el 22 de julio, y su comparecencia se postergó días luego de que la joven de 18 años sufriera una crisis nerviosa.

Padres de Danna Yanina ‘C’ ‘chocan’ con mamá de Dafne Zapata

Los padres de Danna Yanina ‘C’ aseguraron que van a confiar en el proceso, además de que respetarán la imagen de Dafne Zapata al referirse al caso en redes sociales.

Criticó que la madre de Dafne Zapata decía anteriormente que las autoridades eran deficientes y corruptos, y que ahora el trabajo de las “fue excelente”. Incluso hubo un momento en el que cuestionaron si la vieron salir de la audiencia.

La familia de Danna Yanina ‘C’ aseguró que su hija es inocente, y que esperarán que en el proceso se aclare que no tuvo que ver con el feminicidio.

Con información de Perla Reséndez / Corresponsal.