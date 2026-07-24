Justicia para Dafne Zapata: ¿Quién es Danna Yanina ‘C’, presunta involucrada en el feminicidio?

Dafne Zapata: Defensa de Danna Yanina afirma que la joven también fue víctima de abusos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Facebook:alejandraQ)

Justicia para Dafne Zapata es la única consigna que Alejandra Quintos, madre de la joven de 13 años, mantiene tras una semana de que se conociera la muerte de su hija en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

Hasta el momento, hay una persona detenida. Se trata de Danna Yanina ‘C’, de 18 años, imputada por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Dafne. La joven fue detenida la madrugada del 23 de julio, después de acudir ante las autoridades para rendir su declaración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no informó cuál fue la participación de Danna Yanina ‘C’ en este caso. Tampoco precisó cuántas órdenes de aprehensión existen.

¿Quién es Danna Yanina ‘C’, presuntamente involucrada en el caso de Dafne Zapata?

Danna Yanina ‘C’ es una cadete egresada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Además, colaboró como voluntaria en la institución, incluso durante el curso de verano al que asistió Dafne Zapata.

En la primera audiencia, la defensa de Danna Yanina ‘C’ afirmó que la joven también fue víctima de presuntos abusos por parte de personal de la institución privada.

Supuestamente, la encargada del área femenil, identificada como Estrella, la privó de la libertad desde la noche del jueves 16 de julio, después de la muerte de Dafne Zapata.

Posteriormente, Danna Yanina ‘C’ recuperó su libertad el domingo 19 de julio y quedó bajo el resguardo de su padre. Hasta el momento, se desconoce qué ocurrió durante ese periodo y si existió algún tipo de coacción.

La defensa aseguró que los familiares de Danna Yanina ‘C’ acudieron ante las autoridades el 21 de julio para presentar una denuncia, pero les negaron la atención. Al regresar al día siguiente, las autoridades ejecutaron la orden de detención contra la joven de 18 años.

Madre de Dafne Zapata asegura que falta la detención de cuatro personas involucradas

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, reconoció la actuación de las autoridades; sin embargo, sostuvo que existen otras cuatro personas presuntamente involucradas en el feminicidio de su hija.

No reveló nombres, cargos ni alguna característica que permitiera identificar a esas personas.

“Eran cinco, eran sociedad, son cinco personas implicadas. Cinco personas adultas que estaban adentro (de la Academia Militarizada de Marina Doenitz) al lado del cuerpo de una niña”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Alejandra Quintos también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el único posicionamiento del Gobierno federal fue aclarar que la Academia donde murió Dafne no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con información de Paola Reséndez.