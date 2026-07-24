Muere Chris Anne, mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras diagnóstico de cáncer

La mamá de Ben Affleck fue diagnosticada con cáncer de páncreas durante 2025. Hasta ahora, el actor no se ha pronunciado sobre su fallecimiento. (Foto: Shutterstock / Imagen generada con IA Gemini).

Christine Anne Boldt, mamá de los actores Ben y Casey Affleck, falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por su familia, que compartió un obituario en el que recordó la labor de la docente y defensora de los derechos civiles.

El obituario —publicado en The Boston Globe— indica que Chris Anne murió el pasado 2 de junio en su hogar: “Falleció plácidamente mientras dormía”, señala el texto disponible en línea.

Hasta ahora, Ben Affleck no se ha pronunciado sobre la muerte de Chris Anne, quien impulsó sus primeros pasos en la actuación y lo acompañó cuando ganó su primer premio Oscar en 1998.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Chris Anne, mamá de Ben Affleck?

El portal especializado The Hollywood Reporter informó que Chris Anne fue diagnosticada con cáncer de páncreas durante 2025, una enfermedad que, de acuerdo con Mayo Clinic, suele detectarse en etapas avanzadas.

La Clínica Universidad de Navarra explica que este tipo de cáncer se desarrolla cuando las células del páncreas comienzan a multiplicarse de forma descontrolada, alterando el funcionamiento normal del órgano.

La mamá de .Ben Affleck padecía cáncer de próstata. (Foto: Shutterstock)

Mayo Clinic señala que los síntomas del cáncer de páncreas pueden incluir dolor abdominal que se extiende hacia la espalda, pérdida del apetito y de peso, piel amarillenta, heces de color claro, orina oscura y cansancio.

No obstante, el portal especializado en salud explica que esta enfermedad suele permanecer sin síntomas hasta que se ha extendido a otros órganos.

El obituario publicado por The Boston Globe también señala que, tras el diagnóstico, los médicos le dieron un pronóstico reservado a Chris Anne. En diciembre de 2025 le informaron que tenía aproximadamente cinco meses de vida.

¿Quién fue Chris Anne, mamá de Ben Affleck?

Chris Anne Affleck, cuyo nombre de nacimiento era Christine Anne Boldt, nació en diciembre de 1942 en Nueva York. Se graduó de la Universidad de Harvard y dedicó 35 años a la docencia como maestra de escuela pública, hasta su jubilación en 2008, de acuerdo con su obituario.

Además de su trayectoria como educadora, fue una destacada activista por los derechos civiles. También desempeñó un papel fundamental en los inicios de la carrera de Ben Affleck.

Gracias a la amistad que mantenía con una directora de casting, el actor consiguió sus primeros trabajos en la industria. Años después, Ben recordó en una entrevista con la revista Parade que esas oportunidades surgieron “casi por casualidad”, pero fueron decisivas para que eligiera la actuación como profesión.

“Una amiga de mi madre era directora de casting, así que, casi por casualidad, tuve un par de trabajos de actuación que me dieron la suficiente visibilidad como para tener la opción de continuar si quería”, recordó.

Uno de los momentos más recordados entre Ben Affleck y su madre ocurrió cuando el actor la invitó a la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, donde obtuvo su primera estatuilla por el guion de Good Will Hunting.

Además de Ben Affleck, Chris Anne también fue madre de Casey Affleck, quien, al igual que su hermano, desarrolló una carrera en la actuación.