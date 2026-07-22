La Pantera Rosa está triste: Muere Plas Johnson, saxofonista que tocaba el ‘turun-turun’

La Pantera Rosa y demás personajes de la icónica producción se visten de negro. Recientemente se dio a conocer la muerte del saxofonista estadounidense Plas Johnson, reconocido por interpretar el icónico tema; murió a los 94 años de edad.

La información sobre su fallecimiento fue confirmada por sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver, así como por la estación de jazz KKJZ y el periódico Donaldsonville Chief, de la ciudad donde nació el músico.

Johnson murió el miércoles 15 de julio en Granada Hills, un barrio de Los Ángeles, California, apenas unos días antes de cumplir 95 años. Hasta el momento, su familia no ha revelado la causa de su muerte.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Plas Johnson dejó huella en miles de grabaciones y colaboró con algunas de las figuras más importantes del jazz, el soul, el pop y el rock, lo que lo convirtió en uno de los músicos de sesión más solicitados de la industria estadounidense.

¿Quién fue Plas Johnson, el saxofonista de ‘La Pantera Rosa’?

Plas John Johnson Jr. nació el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, dentro de una familia de músicos. Su primer acercamiento a la música ocurrió desde niño, cuando comenzó a cantar junto a sus familiares. Más adelante, su padre le regaló un saxofón soprano, instrumento que despertó una pasión que marcó el resto de su vida.

Con el paso de los años aprendió a tocar distintos instrumentos de viento, aunque fue el saxofón tenor el que lo convirtió en una referencia del jazz estadounidense.

Durante su juventud formó el Johnson Brothers Combo junto con su hermano Ray Johnson, pianista, antes de iniciar una carrera profesional que lo llevó a recorrer Estados Unidos.

Tras cumplir el servicio militar, se mudó a Los Ángeles en 1954, ciudad donde encontró un lugar dentro de la industria musical. Su talento llamó la atención del productor Maxwell Davis y, poco después, comenzó una intensa actividad como músico de sesión para importantes estudios de grabación.

¿Cómo nació el icónico tema de ‘La Pantera Rosa’?

Aunque participó en miles de grabaciones, la interpretación que definió su carrera llegó en 1963, cuando el compositor Henry Mancini lo eligió para interpretar el solo de saxofón de “The Pink Panther Theme”, compuesto para la película La Pantera Rosa.

Con el tiempo, Mancini confesó que escribió la melodía pensando específicamente en el sonido del saxofón de Johnson, cuya interpretación aportó el tono elegante y misterioso que terminó por identificar al personaje animado en todo el mundo.

La composición obtuvo tres premios Grammy, además de una nominación al Premio Óscar, y fue reconocida por el American Film Institute como una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.

Además de su trabajo con Henry Mancini, Johnson fue considerado uno de los músicos de estudio más importantes de Estados Unidos. Durante décadas participó en varias sesiones de grabación por semana y colaboró con artistas de distintos géneros musicales. Entre las figuras con las que trabajó destacan:

Frank Sinatra

Nat King Cole

Ella Fitzgerald

Marvin Gaye

B.B. King

Sam Cooke

Little Richard

Peggy Lee

The Beach Boys

Linda Ronstadt

Tina Turner

Rod Stewart

Steely Dan

Aaron Neville

Su versatilidad le permitió participar tanto en álbumes de jazz como en producciones de soul, rock, rhythm and blues y música para cine, lo que consolidó una carrera que pocos músicos de sesión lograron igualar.

¿En qué otras series o películas participó Plas Johnson?

Aunque el gran público siempre lo recordará por el saxofón de La Pantera Rosa, la participación de Plas Johnson en cine y televisión se concentró principalmente en su trabajo como músico de sesión.

Su interpretación de The Pink Panther Theme fue reutilizada durante décadas en películas, cortometrajes y programas de la franquicia, como The Pink Panther Show y sus distintas versiones.

Además, colaboró en bandas sonoras de producciones en Hollywood, donde su sonido formó parte de múltiples grabaciones. Entre los proyectos en los que participó como músico de sesión destacan producciones como Touch of Evil (Sed de mal, 1958), The Party (El guateque, 1968) y trabajos vinculados a la música de Peter Gunn.

En televisión, su saxofón también formó parte de grabaciones relacionadas con programas como The Merv Griffin Show, The Odd Couple y Mannix, así como producciones musicales asociadas a Mission: Impossible, donde colaboró en interpretaciones del tema compuesto por Lalo Schifrin.

La muerte de Plas Johnson pone fin a la trayectoria de uno de los saxofonistas más influyentes del siglo XX, cuya interpretación en La Pantera Rosa permanece como una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine y como el legado que inmortalizó su nombre entre generaciones de músicos y aficionados.