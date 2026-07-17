Así fueron los últimos meses de Brenda Fricker, de ‘Mi pobre angelito’: ‘Estoy muriendo, cada día con dolor’

Brenda Fricker también es conocida por ser la primera actriz irlandesa en ganar un premio Oscar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Meses antes de su fallecimiento, la actriz irlandesa Brenda Fricker, conocida por interpretar a la “señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, habló sobre las complicaciones de salud que enfrentaba y el dolor constante con el que vivía.

Una enfermedad, hasta ahora desconocida, puso fin a la vida de Fricker, quien pasó a la historia del cine tras convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un premio Oscar.

Phil Belfield, el agente de la actriz que compartió créditos con Macaulay Culkin, fue el encargado de dar a conocer la noticia del fallecimiento a través de un comunicado, en el que detalló que Brenda Fricker murió tras enfrentar una “larga enfermedad”.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia”, escribió, sin dar más detalles sobre la causa de muerte de Brenda Fricker.

¿Cómo fueron los últimos meses de Brenda Fricker?

En septiembre de 2025, la actriz Brenda Fricker concedió una entrevista al diario The Guardian, en la que habló brevemente sobre su estado de salud. Incluso sostuvo la conversación recostada en su cama, desde su casa en Dublín.

“Me quedo sin aliento solo de hablar”, comentó en ese momento. La protagonista de Mi pie izquierdo explicó que, a causa de su padecimiento, experimentaba un dolor constante todos los días.

“Me estoy muriendo, cada día con dolor”, comentó. Brenda Fricker agregó que no se sentía bien y que sufría un cansancio extremo, aunque se mostró optimista con la posibilidad de vivir más años, al menos hasta los 100.

Brenda Fricker tenía la esperanza de vivir hasta los 100 años. (Foto: Wiki Commons)

“Nunca en mi vida había sentido cansancio. Estoy agotada. ¿Volveré a levantarme alguna vez? Estoy teniendo una muerte terrible”, comentó en aquella entrevista. Rory Carroll, periodista que la entrevistó, también señaló que la actriz tenía varios medicamentos sobre su buró.

“En una mesita de noche tiene su medicación: 25 pastillas al día. En otra, un vaso de agua, un cenicero y sus cigarrillos”, escribió. Además, afirmó que “las caídas, las fracturas, la inflamación de las articulaciones, los dolores y el cansancio” eran las causas por las que permanecía postrada en su cama.

¿Quién fue Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’?

La vida de Brenda Fricker, quien nació en 1945 en Dublín, no fue sencilla. Durante su juventud enfrentó el abuso físico de su madre, el abandono de su padre y un accidente automovilístico, de acuerdo con The Woman of the Year.

La actriz también fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor de oratoria e intentó suicidarse en más de una ocasión; sin embargo, siguió adelante, primero como practicante de periodismo en el diario The Irish Times y después como actriz.

Su primer papel en televisión llegó con Tolka Row y, tras varias actuaciones en series, obtuvo un rol protagónico en la película que cambió por completo el rumbo de su carrera: Mi pie izquierdo.

Su actuación como la madre de Christy Brown le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1990. En su discurso de aceptación en el corazón de Hollywood, tuvo un recuerdo para su país y dedicó el galardón a “todo el pueblo de Irlanda”.

Después llegaron más papeles en películas como El prado, Tiempo de matar y Veronica Guerin; sin embargo, uno de los más recordados fue el de la ‘señora de las palomas’ en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

Fricker estuvo casada con el director Barry Davies desde 1979 hasta 1988. Quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneos, una experiencia que, según confesó, le provocó una profunda depresión durante gran parte de su vida.

Con información de EFE.