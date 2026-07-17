Alerta por tsunami tras sismo de 7.4 en Chiapas: Almirante Raymundo Morales pide ‘alejarse de las playas’

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Chiapas activó este viernes 17 de julio una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

“Se invita a la población que se aleje de las playas”, pidió el almirante Raymundo Morales, quien dijo durante la ‘mañanera’ que se espera que se incremente hasta medio metro el nivel del mar tras el sismo de 7.4 en Chiapas.

La zona de mayor afectación se registra en el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El comunicado de CAT-SEMAR recomienda a “mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”.

El terremoto, de magnitud 7.4 se registró en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar “recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones”, añadió la dependencia estatal.

Sheinbaum descarta daños tras terremoto de 7.4 en Chiapas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, hasta el momento, no se reportan daños por el terremoto registrado frente a las costas de Chiapas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de protección civil y una alerta preventiva por riesgo de tsunami.

“Luego del sismo magnitud 7.4 y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Sheinbaum añadió que autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan recorridos para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, señaló.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reportó que tras el movimiento telúrico “hasta el momento no tenemos nada qué lamentar” y señaló que ordenó suspender actividades administrativas, a la vez que pidió al sector privado unirse a este llamado.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente en todas las regiones del estado y desplegó personal de emergencia para realizar inspecciones y detectar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también informó que se activaron de inmediato los protocolos de revisión en su estado y aseguró que, hasta el momento, no se registran afectaciones de consideración.