Rinde Salomón Jara su tercer informe de Gobierno; destaca programas sociales y obras

Salomón Jara celebró los tres años de su gestión acompañado de la militancia de Morena y ciudadanos de Oaxaca.

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, rindió su tercer informe de gobierno en el Auditorio Guelaguetza, donde presentó un balance de resultados con énfasis en inversión pública, programas de Bienestar, seguridad e infraestructura, al tiempo que refrendó su compromiso de gobernar con y para la ciudadanía.

El mandatario subrayó que realizó 15 informes regionales como mecanismo de rendición de cuentas para acercar los avances de su administración a todas las regiones del estado.

Ante la presencia de gobernadores de Veracruz y Tabasco, así como de legisladores y funcionarios de los gobiernos federal y estatal, Salomón Jara Cruz informó que su administración ha ejecutado una inversión histórica de 28 mil millones de pesos. De ese monto, 12 mil millones se canalizaron a programas sociales y de bienestar, mientras que 16 mil millones se destinaron a obra pública, vivienda y acciones de impacto directo para la población oaxaqueña.

Detalló que 14 mil millones de pesos se orientaron a proyectos que atienden necesidades prioritarias, desarrollados en coordinación con los municipios, una estrategia que —afirmó— ha fortalecido el desarrollo local y regional. En este contexto, aseguró que no existe un solo municipio que no haya recibido atención por parte de su gobierno, lo que refleja una política de cobertura territorial integral.

En materia de seguridad, Salomón Jara destacó una mejora en los indicadores: Oaxaca avanzó del octavo al quinto lugar nacional en incidencia delictiva. Atribuyó este resultado a una estrategia integral enfocada en la atención a las causas, el diálogo y la concertación, así como al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y operativa, incluida la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), que ha contribuido a revertir los índices de inseguridad.

Jara Cruz subrayó la prioridad otorgada a los caminos artesanales, a los que calificó como un acto de justicia social por su impacto en la conectividad de comunidades indígenas y rurales, la generación de empleo local y el respeto a los usos y costumbres. De manera complementaria, indicó que se impulsan ocho programas de bienestar enfocados en reducir la desigualdad y respaldar a mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños y pueblos indígenas.

Salomón Jara presentó los resultados de su administración en su tercer informe de Gobierno. (Facebook: Salomón Jara Cruz)

Resaltó también obras importante en educación como la creación de dos universidades y la contrucción de hospitales en las regiones de Oaxaca.

De cara al siguiente periodo, el mandatario adelantó un paquete de 20 acciones estratégicas, entre las que destacan la elaboración de una nueva Constitución para Oaxaca; el saneamiento de los ríos Salado y Atoyac; la construcción de un puente elevado en Viguera; y la presa Mujer Oaxaqueña. A ello se suman el parque lineal hasta el puente del Tecnológico, el bacheo de vialidades en la zona metropolitana, la rehabilitación de mil kilómetros de carreteras estatales, la construcción de 500 kilómetros de caminos artesanales, así como la presa Primavera y diversas represas.

Finalmente, Salomón Jara reiteró que para la Cuarta Transformación el ejercicio del poder “solo tiene sentido cuando se sirve al pueblo”, y sostuvo que la disciplina financiera y la inversión con enfoque social seguirán siendo los ejes de su administración.