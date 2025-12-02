Registro Pensión del Bienestar: ¿A qué apellidos les toca inscribirse en los martes de diciembre?

Actualmente, el padrón de la Pensión del Bienestar consta de 13.2 millones de personas de 65 años o más.

La última ventana de inscripciones para la Pensión del Bienestar en 2025 continúa este martes 2 de diciembre en los módulos de la dependencia distribuidos en la República Mexicana.

Como parte de esta organización, los martes de diciembre están reservados para un grupo específico de beneficiarios, por lo que es importante identificar si te corresponde acudir en esos días.

De acuerdo con el calendario oficial presentado por la Secretaría de Bienestar, el registro se llevará a cabo del 1 al 13 de diciembre, de lunes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Cada día está asignado a un grupo de apellidos, de modo que las personas adultas mayores de 65 años o más puedan tramitar su incorporación sin contratiempos.

¿Qué apellidos se registran los martes para la Pensión del Bienestar?

Los martes 2 y 9 de diciembre deberán acudir a registrarse las personas cuyo primer apellido inicia con las letras:

D: Díaz, Dávalos, Durante.

E: Estrada, Espinoza, Esquivel.

F: Franco, Fernández, Figueroa.

G: Guerra, García, Gutiérrez.

H: Hernández, Herrera, Hurtado.

El registro de la Pensión del Bienestar se abrió para las personas que cumplieron 65 años desde la última ventana de inscripciones (agosto de 2025) o que van a cumplirlos en diciembre.

Documentos necesarios para el registro de la Pensión del Bienestar

Para inscribirse a la Pensión del Bienestar, las autoridades solicitan presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM.

, como INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM. CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, teléfono, gas o predial).

no mayor a seis meses (agua, luz, teléfono, gas o predial). Teléfono de contacto, celular o fijo que no vaya a cambiar.

Contar con la documentación completa agiliza el registro y evita tener que regresar otro día.

¿Cómo es el calendario de registro de la Pensión del Bienestar en diciembre?

La dependencia dirigida por Ariadna Montiel organizó los registros para las primeras dos semanas de diciembre, incluyendo los sábados, día en el que se podrán registrar todas las personas interesadas sin importar la primera letra de su apellido paterno.

De acuerdo con la información presentada en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, los registros se harán así:

Lunes 1 y 8 de diciembre: Apellidos que inician con A, B, C.

Apellidos que inician con A, B, C. Miércoles 3 y 10 de diciembre: Apellidos con I, J, K, L, M.

Apellidos con I, J, K, L, M. Jueves 4 y 11 de diciembre: Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R

Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 5 y 12 de diciembre: Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.

¿Dónde acudir para registrarte a la Pensión del Bienestar?

Las inscripciones se realizan en los Módulos de Bienestar, que pueden consultarse en el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde también se actualiza información sobre requisitos y fechas.

Recuerda que este calendario de registro aplica también para la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo de 3 mil pesos que se entrega cada bimestre a mexicanas de entre 60 a 64 años.