Calendario de registro de Pensión del Bienestar: ¿Qué día de diciembre te toca según tu apellido?

Las personas que no puedan ir a los módulos de la Secretaría del Bienestar por motivos de salud pueden pedir visitas a domicilio.

La Secretaría del Bienestar arrancó el último mes de 2025 con un anuncio esperado: El último calendario de registros para la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó que alrededor de 13.2 millones de personas mayores de 65 años cobran la Pensión del Bienestar, mientras que 2.9 millones de mexicanas de entre 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Inscripción para la Pensión del Bienestar: Este es el calendario por apellidos para este mes

La secretaria del Bienestar agregó que el Gobierno de México concluyó el pago de ambas pensiones el pasado jueves 27 de noviembre que involucró la inversión de 508 mil millones de pesos para el último bimestre de 2025.

Ariadna Montiel anunció el inicio del registro de nuevos beneficiarios a partir de este lunes 1 de diciembre para las siguientes personas:

Personas que cumplieron 65 años desde la última venta de inscripciones (agosto de 2025) o que los cumplirán en diciembre.

Mexicanas que cumplieron 60 años desde el último periodo de registros (agosto de 2025) o que los cumplirán en diciembre.

El calendario de registro de la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar se ordena con base en el primer apellido de los nuevos beneficiarios y quedó de la siguiente manera:

Lunes 1 y 8 de diciembre: Apellidos que inician con A, B, C.

Apellidos que inician con A, B, C. Martes 2 y 9 de diciembre: Apellidos con D, E, F, G, H.

Apellidos con D, E, F, G, H. Miércoles 3 y 10 de diciembre: Apellidos con I, J, K, L, M.

Apellidos con I, J, K, L, M. Jueves 4 y 11 de diciembre: Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R

Apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 5 y 12 de diciembre: Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Apellidos con S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 6 y 13 diciembre: Todas las letras.

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión del Bienestar?

La secretaria Ariadna Montiel pidió respetar el día de registro asignado para cada apellido, esto para evitar complicaciones. Si cumples con los requisitos, debes llevar estos documentos a los módulos de la Secretaría del Bienestar.

Identificación oficial vigente: Puedes llevar tu credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Puedes llevar tu credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial.

no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfono de contacto de celular y de casa.

¿Qué pasa si no puedes ir al módulo de la Secretaría del Bienestar a hacer el registro?

El Gobierno de México toma en cuenta que algunas personas adultas mayores tienen problemas de movilidad derivado de enfermedades que les impiden o dificultan salir de casa.

Si ese es tu caso, Ariadna Montiel explicó que debes marcar a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 y pedir una visita a domicilio a los funcionarios de la dependencia.

Un servidor de la nación llegará a tu casa en la que te pedirá los documentos necesarios para hacer tu registro a la Pensión del Bienestar o la Pensión Mujeres Bienestar.