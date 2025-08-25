Registro de la Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes se inscriben HOY 25 de agosto?

Esta es la última semana de registro para la Pensión del Bienestar antes de que se anuncien las nuevas fechas de pago.

Arranca la última semana de registro para la Pensión del Bienestar, un programa del Gobierno de México que da un apoyo financiero a uno de los sectores más vulnerables.

La Pensión del Bienestar, que se deposita de manera directa en tu Tarjeta del Bienestar, abrió un nuevo periodo de inscripciones para las personas que cumplieron 65 años (la edad mínima para cobrar este apoyo) en las últimas semanas.

Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué es?

La Pensión del Bienestar es uno de los varios programas sociales. Está pensado para dar un apoyo económico bimensual a las personas adultas mayores que no cuentan con otra pensión.

También está la Pensión Mujeres Bienestar, que se enfoca en las mujeres de 60 a 64 años, quienes pueden recibir un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Fechas clave del registro de la Pensión del Bienestar

El registro se organiza de acuerdo a la letra inicial del apellido de las solicitantes. En el caso de este lunes 25 de agosto, las personas que pueden registrarse son:

Las que tengan un apellido que inicie con A, como Álvarez:

B, como en Botas.

C, como en Cáceres.

¿Cómo estará organizado el calendario de registro para la Pensión del Bienestar? Esta semana, las inscripciones están organizadas de la siguiente manera:

Martes 26 de agosto: Apellidos que comienzan con D, E, F, G, H.

Miércoles 27 de agosto: Apellidos que comienzan con I, J, K, L, M.

Jueves 28 de agosto: Apellidos que comienzan con N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 29 de agosto: Apellidos que comienzan con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 30 de agosto: Se registran todas las letras

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión del Bienestar?

Para llevar a cabo el registro, las solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP (Clave Única de Registro de Población) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: puede ser recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Por favor, recuerda que si vas a solicitar el apoyo, es importante que lleves todos los documentos requeridos para evitar contratiempos. Los módulos del Bienestar estarán abiertos en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

¿Cómo garantizar que tu registro para la Pensión del Bienestar sea exitoso?

Para asegurar que el proceso de inscripción sea fluido, se recomienda lo siguiente: