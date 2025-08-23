CURP biométrica 2025: ¿Desde cuándo podrás registrar tus datos personales?

Entérate de cuándo y dónde podrás capturar tus datos para la nueva CURP biométrica. (Crédito: Cuartoscuro)

Luego que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pusiera en marcha el plan para la implementación de la CURP biométrica, persisten las dudas sobre el papel que jugará este documento, que no servirá como una identificación oficial, pero contendrá información sensible de toda la población que decida tramitarlo.

La CURP es un documento que se ha utilizado desde hace años como una forma de identidad para los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, la ‘nueva’ CURP incluirá huellas dactilares, reconocimiento facial y firma electrónica, lo que promete dificultar su falsificación y mejorar la identificación en caso de reporte de desaparición.

Desde su anuncio, la CURP biométrica ha generado diversas preguntas y preocupaciones entre los ciudadanos. ¿Es realmente obligatoria? ¿Dónde y cuándo se puede tramitar?

La implementación de este sistema se realizará de manera gradual, comenzando con módulos del Registro Civil y otras oficinas habilitadas en el país.

¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica?

La CURP biométrica se podrá tramitar en módulos del Registro Civil y otras oficinas habilitadas en todo el país.

Actualmente, existen algunos módulos piloto en la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, donde los ciudadanos pueden acudir para capturar sus datos biométricos de forma voluntaria y gratuita.

Conforme a lo dispuesto en la ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de este año, las autoridades indicarán a los mexicanos dónde se ubicarán los puntos para el escaneo de datos biométricos, luego que aumente el número de módulos donde realizar este trámite.

¿Cuándo y cómo recibirán su CURP biométrica quienes ya lo hayan tramitado?

El viernes 22 de agosto, el director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Arturo Arce Vargas, anunció que será en la segunda mitad de octubre cuando los titulares que ya tramitaron la CURP biométrica recibirán el documento a través de un correo electrónico.

El funcionario explicó que los titulares serán los únicos que podrán descargar el documento para después imprimirlo y enmicarlo.

Otra alternativa que ofrecerán las autoridades federales será descargar el documento desde las páginas de Internet de la Secretaría de Gobernación y del Renapo.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deberán presentar una serie de documentos. Los requisitos incluyen: