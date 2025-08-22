Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 22 de agosto desde Palacio Nacional, donde la mandataria podría referirse al anuncio hecho por Marco Rubio, secretario de Estado de EU, sobre la suspensión de emisión de visas para camiones.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 22 de agosto?
La conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Sheinbaum comienza todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presentan los avances del concurso ‘México Canta’ que fue impulsado por la mandataria para erradicar la música con apología a la violencia.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Claudia Sheinbaum defendió y explicó el nombramiento que hizo del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia, en medio de las críticas sobre esta decisión.
- A menos de un mes de que Claudia Sheinbaum encabece su primer Grito de Independencia, la mandataria aseguró que “es un gran privilegio” el hecho de que este evento sea encabezado por una mujer. También adelantó cómo será su primer informe de Gobierno, el próximo 1 de septiembre.
- Claudia Sheinbaum adelantó que Néstor Vargas será el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial.
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se fortalecerá la seguridad en plataformas de Campeche tras el nuevo robo de piratas en Campeche.
- Al ser cuestionada sobre la decisión del Tribunal Electoral de no anular la elección Judicial pese al uso de acordeones, la presidenta Sheinbaum aseguró que se trató de “una resolución muy importante”.
- Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló cuáles y cómo serán las inversiones enfocadas en ampliar la red y el acceso a la energía eléctrica.
- Al inicio de la conferencia del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum ‘presumió’ un récord histórico en inversión extranjera directa en un segundo trimestre de 2025.