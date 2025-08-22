Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 22 de agosto desde Palacio Nacional, donde la mandataria podría referirse al anuncio hecho por Marco Rubio, secretario de Estado de EU, sobre la suspensión de emisión de visas para camiones.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 22 de agosto?

La conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Sheinbaum comienza todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presentan los avances del concurso ‘México Canta’ que fue impulsado por la mandataria para erradicar la música con apología a la violencia.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana